Celta Vigo šokovala Real Madrid, na hřišti favorita zvítězila 2:0
8. 12. 2025 – 1:16 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15.kole španělské ligy zvítězili 2:0. Katem "Bílého baletu", který dohrával po vyloučení obránců Frana Garcíi a Álvara Carrerase v devíti, se stal Williot Swedberg. Švédský útočník na hřiště přišel na druhý poločas a zaznamenal první dva góly v ročníku.
Swedberg nejprve elegantním způsobem zakončil centr Zaragozy a v nastaveném čase završil rychlý protiútok do otevřené obrany, na jehož konci obešel i brankáře Courtoise.
Real Madrid prohrál po osmi ligových zápasech a na vedoucí Barcelonu ztrácí čtyři body. Celtě Vigo na domácím hřišti podlehl v nejvyšší soutěži po 19 letech. Na Santiago Bernabéu prohráli svěřenci kouče Xabiho Alonsa poprvé od dubnového vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Arsenalem (1:2). Celta Vigo zvítězila ve čtvrtém venkovním ligovém duelu po sobě a v tabulce se posunula na 10. příčku.
Elche zvítězilo 3:0 nad Gironou a posunulo se na 9. místo tabulky. Na domácí půdě zůstalo nadále neporažené, čímž se mohou pochlubit jen tři týmy z první čtyřky Barcelona, Villarreal a Atlético Madrid. Nováčkovi zajistil první tříbodový zápis od konce září útočník Mir, který se trefil dvakrát v rozmezí šesti minut.
Girona na poslední dvě cenné remízy s Realem Madrid a Betisem nenavázala a ani v sedmém venkovním ligovém zápase nezvítězila. Katalánci kvůli horšímu skóre nadále zůstávají v sestupovém pásmu.
Sevilla na hřišti Valencie přišla o vítězství na nastaveném čase a remizovala 1:1. Celek z Andalusie vedl od 58. minuty po vlastním gólu domácího stopera Tárregy, který si do branky srazil míč po centru ligového debutanta Osa.
Střelecká převaha Valencie vyústila ve vyrovnání až ve třetí nastavené minutě, kdy střelu střídajícího Ugriniče tečoval útočník Duro a trefil se popáté v ročníku. "Netopýři" díky brance v závěru prodloužili sérii neporazitelnosti na pět soutěžních zápasů, ale remíza pro ně ani pro Sevillu moc neřeší. Valencie se posunula na 15. místo, hosté jsou dvanáctí.
Espaňol zvítězil 1:0 nad Vallecanem a posunul se na páté místo před Betis. Barcelonský celek rozhodl o výhře už v prvním poločase, kdy ve 39. minutě proměnil penaltu Fernández. Po změně stran byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující López a z následné početní výhody vytěžil Espaňol druhou branku, ta ale nebyla kvůli ofsajdu útočníka Garcíi uznána.
Tři minuty před koncem obdržel druhou žlutou kartu i domácí Dolan a dohrávalo se deset na deset. Vallecano už vyrovnat nestihlo, nezvítězilo v pátém ligovém duelu po sobě a v tabulce kleslo na 11. místo. Espaňol třetí výhrou na ligové scéně v řadě odčinil čtvrteční pohárové vyřazení s Atléticem Baleares ze čtvrté ligy.