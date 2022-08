Česká hokejová dvacítka prohrála s domácí Kanadou a na MS poprvé nebodovala

Do české branky se místo odpočívající jedničky Jana Bednáře postavil poprvé na turnaji Tomáš Suchánek a záda mu z lavičky kryl Pavel Čajan. V obraně chyběl Stanislav Svozil a do hry naskočil Štěpán Němec, který proti Slovensku (5:4) a Finsku (4:3 po samostatných nájezdech) zůstal jen na střídačce. A po pobytu na tribuně se zařadil i další bek František Němec. V útoku dostal šanci Petr Hauser.

Rulíkův tým mohl otevřít skóre ve 4. minutě, kdy při tlaku zahrozili před Garandem Myšák s Kulichem. V čase 4:24 dostal Chmelař za zákrok na Othmanna u mantinelu trest na pět minut a do konce utkání a po 46 sekundách se poprvé měnilo skóre.

Radovali se ale Češi a po Kosově přihrávce se trefil pod horní tyč Ryšavý. Sudí Fernandez s Hunniusem ale gól uznali až po přerušení pokračující hry na základě videozáznamu, protože puk se od kamery v brance odrazil rychle ven.

Kanada stupňovala tlak nejen v pokračující početní výhodě, ale i po ní. Suchánek za první třetinu pochytal 21 střel, kryl spoustu šanci, ale nakonec dvakrát inkasoval. V 17. minutě tečoval za gólmana Tri-City v WHL Thompsonův pokus kapitán McTavish. Přesně minutu před první pauzou zvýšil Johnson, který nabral za brankou puk na čepel a u pravé tyče jej zasunul do horního rohu.

Suchánek ve 25. minutě zlikvidoval Greigův únik, ale vzápětí už se neúspěšný exekutor radoval z branky. Hned po pěti sekundách využil přesilovku při Szturcově trestu. Mezi kruhy změnil po Seeleyho asistenci směr puku mimo Suchánkův dosah.

Při Royově trestu se český tým neprosadil, a naopak v oslabení zahrozil v přečíslení po Ostapchukově přihrávce Cuylle. V polovině druhé třetiny po Dufourově akci minul odkrytou branku bruslí Roy. Ve 32. minutě se dostal do úniku McTavish a blafák zakončil forhendem mezi Suchánkovy betony. Další možnost měl Dufour. České pokusy o snížení končily u Garanda.

Ve třetí třetině nejdříve nepřekonal českého gólmana Bedard a přesnou mušku neměl Greig. Ve 48. minutě nabil Johnson mezi kruhy Foersterovi a Suchánek popáté kapituloval. Rulíkův výběr se neprosadil při Greigově trestu a neskórovala už ani Kanada, která vyhrála celkově na střely 57:23.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu (Kanada),

Skupina A:

Kanada - Česko 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. McTavish (J. Thompson, Seeley), 19. K. Johnson (Stankoven), 25. Greig (Seeley, Cormier), 32. McTavish (Bedard, Othmann), 48. Foerster (K. Johnson, Stankoven) - 6. Ryšavý (J. Kos). Rozhodčí: Fernandez (USA), Hunnius (Něm.) - Briganti (USA), Mackey (Kan.). Vyloučení: 2:1, navíc Chmelař (ČR) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5135.

Sestavy:

Kanada: Garand - Sebrango, Zellweger, Del Mastro, Cormier, Thompson, Seeley, O'Rourke - McTavish, Bedard, Othmann - K. Johnson, Foerster, Stankoven - Dufour, Greig, J. Roy - Cuylle, Ostapchuk, Desnoyers - Gaucher. Trenér: Dave Cameron.

Česko: Suchánek - Ticháček, Jiříček, Hamara, D. Špaček, A. Čech, Š. Němec, F. Němec - Myšák, Gut, Kulich - Chmelař, G. Szturc, I. Ivan - Ryšavý, Menšík, J. Kos - T. Urban, Šapovaliv, Měchura - Hauser. Trenér: Radim Rulík.