České dívky do 17 let jsou mistryně Evropy v ultimate frisbee

Mistrovství Evropy juniorů probíhalo od 10. do 17. srpna v polské Vratislavi. V rámci pěti kategorií se sjelo celkem 60 týmů z celé Evropy. Česká juniorská reprezentace jako jediná poslala týmy do všech kategorií. Nejlépe se z nich umístily dívky do 17 let, které ve finále zdolaly překvapení turnaje Maďarsko. Pro Českou republiku je to vůbec první zlatá medaile v historii. Nejúspěšnějším národem se na turnaji stala Francie se čtyřmi cennými kovy.

České juniorky U17 (do 17 let) a U20 jely na turnaj v pozici jednoho z favoritů. Na posledním mistrovství Evropy v roce 2017 totiž v obou kategoriích získaly první cenné kovy v juniorských kategoriích pro Českou republiku v podobě dvou bronzových medailí.



Mladší kategorie se účastnilo celkem 9 týmů a o obsazení finále se rozhodovalo v jedné velké skupině, kde hrál každý s každým. „Nikdo si nemohl v průběhu celého turnaje dovolit zaváhat. Každá prohra nás mohla připravit o možnost hrát finále“ popisují situaci ve skupině trenéři Jaromír Jáchym a Kateřina Kilianová.



První porážka přišla už druhý den turnaje v zápase s Maďarskem a to český tým stavělo do situace, kdy už nesmí žádný další prohrát. V utkání s největším favoritem turnaje Francií šlo prakticky o postup do finále. Po hrozivém začátku, kdy český tým prohrával už 2:6, dokázal nepříznivé skóre v druhé půlce otočit a vyhrát 12:9. „Holky se musely zdravě naštvat, protože měly dojem, že Francie nehraje úplně fér a nejlepší způsob, jak jim to vrátit, je prostě hrát lépe“, přibližují atmosféru trenéři. Zbývající zápasy ve skupině se Češkám podařilo vyhrát a předposlední den turnaj nastoupily ve finále opět proti Maďarsku.



V průběhu utkání se ani jednomu týmu nepodařilo dostat do většího bodového odstupu a tak se o vítězi rozhodovalo až v úplném závěru za stavu 14:14. Český tým měl výhodu útoku a tu bez zaváhání využil. Po poslední přihrávce tak mohl slavit titul mistryň Evropy.



„Na stadionu to bylo malé šílenství, přece jen česká výprava byla největší a zároveň podpora rodičů byla také obrovská, do Polska to totiž není daleko“ popisují trenéři. Mimochodem Česká republika vyslala na turnaj výpravu čítající 108 osob. Kromě hráčů, trenérů nebo fyzioterapeutů měla dokonce i dva vlastní kuchaře.



V ostatních kategoriích se Čechům nepodařilo dostat na medailové pozice. Juniorky do 20 let prohrály čtvrtfinále se slovinským výběrem a s bilancí sedmi výher a jedné prohry si odvezly páté místo. Stejně se umístil další český tým ve smíšené kategorii do 20 let, kde hrají dívky i chlapci spolu v jednom týmu. Chlapci U17 a U20 skončili na turnaji na desátém, resp. sedmém místě.



Medaile z juniorského šampionátu je potvrzením dobré práce s mládeží v celé zemi. Středoškolské ligy v ultimate frisbee se letos účastnilo 50 škol a každý rok toto číslo stoupá. Českým národním týmům se daří ale i mezi dospělými. Na letošním mistrovství Evropy získali muži 7. místo z 20 týmů a už příští rok se uskuteční mistrovství světa v holandském Leeuwardenu, kde mezi největší favority patří USA, Kanada, Japonsko nebo Kolumbie.

Video z finálového utkání juniorek U17:

Pravidla ultimate frisbee



Hrají proti sobě dvě mužstva o sedmi hráčích na hřišti o rozměrech 100x37 metrů (délka fotbalového hřiště). Na obou koncích jsou zóny, podobné těm v rugby nebo americkém fotbalu, do kterých se skóruje. Bod je dosažen tím, že hráči útočícího týmu dopraví disk pomocí přihrávek do soupeřovy zóny a tam jej chytnou. Hráč, který má zrovna disk v držení, s ním nesmí běhat a musí

jej do 10 vteřin odhodit. Pokud útočící tým ztratí disk (hozením do autu nebo na zem, zachycením přihrávky soupeřem, dlouhým držením disku), tak se útočícím týmem stává soupeř. Hra je bezkontaktní. Od jiných sportů se ultimate frisbee liší tím, že i na největších akcích se sport obejde bez rozhodčího.