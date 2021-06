České fotbalisty čeká v nedělním budapešťském osmifinále Eura Nizozemsko

Čeští fotbalisté v osmifinále mistrovství Evropy nastoupí v neděli od 18:00 v Budapešti proti Nizozemsku. Definitivně o tom rozhodly dnešní výsledky ve skupině E, z níž třetí tým nepostoupil do vyřazovací fáze.

Český celek měl jistý postup ze skupiny už od pondělního večera, ale protože skončil v tabulce na třetím místě, musel si na soupeře počkat. Po úterních výsledcích bylo jasné, že svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého narazí buď v Budapešti na Nizozemsko coby vítěze skupiny C, nebo v úterý v Glasgow na nejlepší tým ze skupiny E. Poté, co v „éčku“ třetí celek tabulky (Slovensko) nepostoupil, získali Češi jistotu, že si zahrají s výběrem „Oranje“. V případě postupu by reprezentanti ve čtvrtfinále 3. července v Baku narazili na lepšího z dvojice Wales - Dánsko.

Nizozemci zatím patří k nejlepším týmům na turnaji. Svěřenci trenéra Franka de Boera bez ztráty bodu ovládli skupinu C, postupně porazili Ukrajinu 3:2, Rakousko 2:0 a Severní Makedonii 3:0. Třemi góly se blýskl záložník Georginio Wijnaldum. Nizozemci se vrátili na velkou akci poprvé od roku 2014, kdy získali na mistrovství světa bronz. Jejich maximem na Euru je zlato z roku 1988, čtyřikrát skončili třetí.

„Holandsko považujeme za jeden z top týmů i favoritů turnaje. Asi až samotné utkání ukáže, jestli to pro nás byla ta šťastná volba, nebo ne. Věříme, že pokud podáme optimální výkon, jsme ve vyřazovacích bojích schopni čelit každému soupeři,“ řekl v on-line rozhovoru asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Zápas v Budapešti si reprezentanti přáli hlavně kvůli tomu, že ho mohou ve velké míře navštívit čeští fanoušci. V maďarské metropoli může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst při zápasech Eura zaplněn stadion na 100 procent. Kapacita Puskás Arény je přes 60 tisíc míst, na dosavadní dva duely domácího výběru dorazilo v obou případech skoro 56 tisíc fanoušků.

„Je to skvělá zpráva hlavně pro naše fanoušky. Je to pro ně příležitost, jak se dostat na stadion v co největším počtu, a my bychom v utkání mohli cítit jejich podporu. To se nám samozřejmě líbí,“ uvedl Chytrý. Zápasy základní skupiny reprezentanti odehráli v Glasgow a v Londýně, kde zahraniční návštěvníky limituje povinná desetidenní karanténa.

Na rozdíl od Glasgow jsou v Maďarsku mírnější opatření proti koronaviru. Podle informací na webu UEFA fanouškům k návštěvě utkání postačí negativní PCR test na covid-19, který v čase výkopu nebude starší než 72 hodin, nebo potvrzení o dokončení očkování proti nemoci. Ve čtvrtek v poledne začne předprodej vstupenek na utkání. Přesný počet lístků pro české fanoušky zatím vedení FAČR nezná, měly by jich být tisíce.

Českému týmu se na Nizozemce poslední dobou poměrně daří, vyhrál hned čtyři z minulých šesti vzájemných duelů. V kvalifikaci o Euro 2016 je pod vedením trenéra Pavla Vrby dvakrát porazil - 2:1 doma a 3:2 venku. Poslední vzájemný duel v Amsterodamu v říjnu 2015 pamatují z aktuální nominace na Euru obránce Pavel Kadeřábek, který dal jeden gól, nynější kapitán Vladimír Darida, obránce Tomáš Kalas a coby náhradníci brankáři Tomášové Vaclík a Koubek.

Na šampionátu v roce 2004 reprezentanti v jednom z nejlepších zápasů fotbalové historie po obratu z 0:2 zvítězili 3:2, asistenta tehdy dělal Šilhavý. V následné světové kvalifikaci naopak dvakrát vyhrál výběr „Tulipánů“.

Svěřenci trenéra Šilhavého na letošním Euru postupně porazili Skotsko 2:0, remizovali s Chorvatskem 1:1 a v úterý prohráli s Anglií 0:1. Do osmifinále se kvalifikovali jako jeden ze čtyř nejlepších týmů z třetích míst, které doprovodily první dva celky z každé skupiny.

Česká reprezentace od rozdělení federace nechyběla ani na jednom ze sedmi evropských šampionátů, do vyřazovací fáze postoupila v samostatné historii počtvrté a poprvé od roku 2012. Na minulém Euru před pěti lety mužstvo skončilo ve skupině. Českým maximem od rozdělení federace je stříbro z roku 1996.