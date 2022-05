Čeští hokejisté jsou čtvrtým největším adeptem na světové zlato

Čeští hokejisté jsou jako loni podle bookmakerů čtvrtými největšími favority nadcházejícího mistrovství světa. Největšími adepty na zlato ze šampionátu, který začne v pátek ve Finsku, jsou podle sázkových kanceláří oslovených ČTK obhájci titulu Kanaďané. Celkový objem sázek by mohl znovu atakovat rekord 1,8 miliardy korun z mistrovství světa na Slovensku v roce 2019.

Český tým vstupuje poprvé do MS pod vedením zahraničního kouče a výběr Fina Kariho Jalonena má na vítězství kurzy 5,75:1 až 7,5:1. Více než polovina dosavadních vkladů na vítězství směřuje na Česko, které vyhrálo poslední dva turnaje Euro Hockey Tour před MS.

„Zatím to vypadá, že hokejisti úspěšnou přípravou namlsali i sázkaře. Nový trenér, výborná hra v přípravě, řada hvězd z NHL, prostě to letos vypadá dobře. Ale pozor, podobně optimističtí jsme byli i vloni před MS v Lotyšsku,“ upozornil bookmaker Tipsportu Miroslav Hora na to, že loni Češi rovněž v přípravě uspěli, ale na MS vypadli ve čtvrtfinále a skončili sedmí.

„Na medaili čekáme deset let, a jakkoliv nám absence Rusů přihrála trochu složitější skupinu, tak útok na medaili vypadá hodně nadějně,“ domnívá se hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák a dodal: „Dobrou výchozí pozici jsme ale měli i před posledním šampionátem, úspěch se očekával i na olympijských hrách v Číně, přičemž všichni víme, jak to dopadlo. Ať už to tentokrát dopadne jakkoliv, vypsali jsme balík speciálních sázek i na historické neúspěchy. Kdyby se náhodou nedařilo, mohou si díky nim někteří sázkaři ‘střelci’ připsat alespoň solidní výhru.“

Sázkaři Chance věří tomu, že se hokejisté probojují minimálně do semifinále. Na tuto příležitost bookmakeři vypsali kurz 1,85:1. „Výhodou je absence Ruska, jindy jednoho z hlavních kandidátů na cenné kovy,“ připomněl bookmaker Chance Karel Brettschneider, že Rusové a Bělorusové byli ze šampionátu vyloučeni kvůli invazi Ruska na Ukrajinu. Turnaj v Helsinkách a Tampere budou díky tomu hrát celky Rakouska a Francie.

Největším favoritem je podle sázkových kanceláří Kanada (3,2:1 - 3,7:1), kterou těsně následují domácí Finové (4:1 - 4,6:1), a za nimi jsou švédští hokejisté (5,5:1). Černým koněm turnaje je podle bookmakerů tým Švýcarska nebo jako na olympiádě Slováci.

Fortuna eviduje aktuálně vklady za devět milionů korun, u Tipsportu je prosázeno zhruba šest milionů korun a u Chance milion. Největší zájem o šampionát každopádně propukne až se samotným startem mistrovství, shodují se všechny kanceláře.

Tipsport loni přijal sázky v hodnotě 850 milionů korun a letos čeká nárůst. Chance odhaduje celkově o deset procent vyšší náběry než vloni, což by znamenalo přibližně 175 milionů korun. Fortuna před rokem registrovala vklady kolem 570 milionů korun. „Letos s ohledem na změny v týmu, podařenou přípravu a vysoká očekávání předpokládáme, že by zájem sázkařů mohl být až o 20 procent vyšší. Zásadní bude, jak se bude českému výběru dařit,“ uvedla Fortuna.

Fortuna eviduje dosud nejvyšší sázku na zlato pro Česko 35 000 korun, což by při vsazeném kurzu 7,5 představovalo výhru přes 260 000 korun.

Sázky na loňské hokejové mistrovství světa v Lotyšsku dosáhly u domácích sázkových kanceláří zhruba 1,7 miliardy korun. V roce 2020 se MS nekonalo a o rok dříve dosáhly na MS na Slovensku u domácích sázkových kanceláří příjmy ze sázek rekordních 1,8 miliardy korun. Rekordní sportovní sázkovou událostí bylo fotbalové MS 2018 v Rusku s objemem 2,5 miliardy korun.

Kurzy na celkové vítězství: