Čeští hokejisté na úvod světového šampionátu porazili Slovensko 3:2

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa v Rize výhrou nad Slovenskem 3:2, na níž se dvěma góly podílel útočník Lukáš Sedlák. Ve federálním derby tak uspěli na velké mezinárodní akci popáté za sebou od porážky 1:3 v semifinále MS v roce 2012 v Helsinkách. V dalším zápase základní skupiny B v lotyšské metropoli se svěřenci trenéra Kariho Jalonena utkají v neděli od 19:20 SELČ s Kazachstánem.

Všech pět branek padlo v úvodní třetině a Češi na startu šampionátu dvakrát prohrávali. Na úvodní přesilovkovou branku Martina Chromiaka odpověděl český kapitán Roman Červenka. Po nahození Mislava Rosandiče si nešťastně poslal puk hokejkou do vlastní branky brankář Šimon Hrubec, ale výsledek otočil Sedlák, který se nejdříve prosadil ve vlastním oslabení a potom i v početní výhodě.

V úvodu utkání prověřili Škorvánka Jordán a Kubalík, ve 4. minutě se po další české akci před slovenskou brankou strhla potyčka, z které sudí Fernandez a Schrader potrestali pouze Chytila a Slovensko v přesilové hře otevřelo skóre. Kňažko nabil na levý kruh Chromiakovi, který se přes stínícího Regendu trefil k bližší tyči Hrubcovy branky a v čase 4:52 skóroval. Za 106 sekund bylo vyrovnáno. Chytil rozjel přečíslení tři na dva, Červenka si vyměnil puk s Kubalíkem a nejproduktivnější hráč minulého MS si připsal první bod.

V polovině úvodní části se ale Slováci vrátili kuriózně do vedení po Hrubcově zaváhání. Po Rosandičově nahození od modré čáry si český gólman přihrál hokejkou puk pod sebe, aby jej přikryl, ale puk mu projel mezi betony do branky. Ve 13. minutě trefil Koch zákrokem ramenem na hlavu Chlapíka, což sudí nevyhodnotili jako faul a poslal na trestnou lavici pouze mstitele Kempného. Ten se ale mohl brzy radovat.

Sedlák totiž v oslabení převzal puk od Fleka a po objetí branky poslal puk o Škorvánův levý beton do branky. Na druhé straně zahrozili Hudáček a z dorážky Okuliar. Vzápětí fauloval Rosandič kolenem na koleno Černocha a od rozhodčího po revizi videa dostal trest na pět minut a do konce utkání. Černoch odkulhal do šatny, ale od druhé třetiny se vrátil do hry.

To už ale Češi vedli a mohli i vyšším rozdílem. Hned po 11 sekundách dlouhé přesilovky se dostali poprvé do náskoku. Tomášek přenesl hru z levého kruhu na pravý na Kubalíka, který před brankou našel Sedláka a ten usměrnil puk za Škorvánka. Ještě krátce před první pauzou tečoval Košťálkovu střelu Chlapík a Slovákům pomohla horní tyč.

V druhé části už v pokračující přesilovce Ramsayho výběr odolal. Český tým byl ale v náporu i po jejím skončení. V 25. minutě vystřelil od modré čáry Zbořil a jeho tečovaný pokus se otřel o pravou tyč. Za dvě minuty našel Kundrátek na levém kruhu Chytila a jeho pokus se odrazil od bližší tyče do levé, ale za Škorvánkem puk neskončil. Slováci se neprosadili při Sobotkově trestu. V 33. minutě zblokoval Okuliarův pokus Dvořák. Slovenského gólmana prověřili Knot a Červenka.

Ramsayho tým byl blízko vyrovnání ve 45. minutě. Hrubec vytěsnil Cehlárikovu střelu z levého kruhu lapačkou a puk se před odkrytou brankou odrazil od Pánikových bruslí mimo branku. O chvíli později kryl český gólman Sukeľovu střelu. V 52. minutě vyřešil Sedlák přečíslení s Kubalíkem individuálně střelou z pravého kruhu, ale Škorvánek účastníkovi loňských olympijských her v Pekingu hattrick při debutu na MS neumožnil.

Při Hudáčkově trestu měl po Sedlákově teči i dorážce velkou možnost před odkrytou brankou Tomášek, ale puk přizvedl v pádu bruslí Koch. Škorvánek pak odolal dalším střelám v oslabení. Už při hře v plném počtu hráčů připravil Sedlák šanci pro Tomáška, který s bekhendovým zakončením ztroskotal na Škorvánkově pravém betonu. Hrubec vytěsnil lapačkou Regendovu nebezpečnou střelu. Pojistit náskok se nepodařilo ani v dalším přečíslení Sobotkovi. V závěrečné slovenské power play soupeře Češi uhájili těsný náskok, Hrubec si poradil se střelami Hrivíka i Pánika.