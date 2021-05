Čeští hokejisté zůstali na MS ve hře o čtvrtfinále, porazili Švédy 4:2

Čeští hokejisté otočili na mistrovství světa v Rize zápas se Švédskem, zvítězili 4:2 a udrželi se ve hře o postup do čtvrtfinále. Národní tým prohrával po dvou třetinách 0:2, ale čtyřmi góly ve třetí třetině strhl vítězství na svou stranu.

V přesilových hrách se trefili Jakub Vrána, Jan Kovář, při hře pět na pět Lukáš Klok a při power play soupeře Jakub Flek. Češi mají po čtyřech odehraných zápasech pět bodů a posunuli se na čtvrté místo tabulky skupiny A. Švédové jsou s třemi body poslední a hrozí jim, že do vyřazovací části nepostoupí.

Kouč Pešán se svými asistenty udělal oproti předešlému zápasu několik změn v sestavě, do hry nově zapojil obránce Šustra a útočníky Lence a Blümela. Jen z tribuny tentokrát duel sledovali Moravčík a Adam Musil.

Hned v první minutě se do slibné šance dostal Sekáč, ale netrefil branku. Následně Češi nevyužili první početní výhodu. Švédové postupně vyrovnali hru a v 9. minutě mohl otevřít skóre Rasmussen. Brankář Hrubec, jenž opět začal jako jednička, byl ale připraven.

Ve 13. minutě již Seveřané vedli, když Fribergovu střílenou přihrávku ideálně tečoval za Hrubcova záda Wingerli. O dvě minuty později byl vyloučen Klok a soupeř jeho faul potrestal. Na konci přesilovkové kombinace byl Rakell.

Na začátku druhé třetiny český tým zvýšil aktivitu, snažil se tlačit do útočného pásma, výraznější šance si ale nevypracoval. Snížit nedokázal ani ve druhé početní výhodě, Švédové srovnali krok i díky přesilovým hrám, vyloučení Vrány ani Šuláka však nepotrestali.

Ve 35. minutě se do slibné příležitosti dostal Sekáč, ale opět minul branku soupeře. Nejblíže snížení byl Špaček, brankář Reideborn jeho tečovaný pokus vyrazil na tyč. Po šarvátkách na konci druhé třetiny nastoupili Češi do třetí dvacetiminutovky v početní výhodě a Vrána přesnou střelou do pravého horního rohu branky snížil.

Ještě ve 42. minutě mohl vyrovnat Kovář, již překonaného Reideborna ale zastoupil Pudas a hokejkou odehrál puk směřující za brankovou čáru. Český kapitán se dočkal gólu o dvě minuty později, kdy byl na konci přesné a rychlé přesilovkové kombinace.

Ve 49. minutě dokonal český obrat šťastnou střelou od modré čáry Klok. Švédové se poté tlačili do útoku, Hrubec však svůj tým několikrát podržel a při dlouhé power play soupeře pečetil českou výhru Flek.