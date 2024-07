Clash of the Stars 8: Lunetic Kocián, rebel Mikulášek i slovenský kandidát na prezidenta

Po dlouhých 5 měsících je tu další galavečer populární organizace Clash of the Stars. Influenceři a celebrity to tentokrát roztočí v Ostravě, kde se bizarní zápasy v kleci uskuteční vůbec poprvé. Na co se můžete těšit?

Turnaj Clash of the Stars 8 v Ostravě doručí prvotřídní show Fanoušci Clash of the Stars si v sobotu 22. června zase jednou přijdou na své. Největší pozornost přitahuje někdejší hvězda devadesátek, Martin Kocián. Bývalý zpěvák kultovní skupiny Lunetic se v kleci hodlá popasovat nejen se Snejksem, ale především se svými démony a závislostmi. Předvede divákům kromě teatrální show i sportovní výkon? Několik odložených duelů, boxerský zápas v malých rukavicích, souboj 2 vs 1 i souboj šampionů. To jsou hlavní lákadla ostravského turnaje, který je opět zárukou poctivé dávky bizáru a šokujících scenérií. Karta je znovu namixovaná ze zajímavých sportovců i vtipných postaviček českého internetu. Podívejte se na přehled všech zápasů Clash of the Stars 8. Nažhavený Martin Kocián se při své premiéře v organizaci Clash of the Stars utká s Pavlem Měsíčkem, kterého drtivá většina fanoušků zná pod přezdívkou „Pomalu Snejksi“. Jeden z největších showmanů Clashe zde již absolvoval 3 zápasy, přičemž dvakrát odcházel jako vítěz. Aktuálním kurzovým favoritem je ovšem Martin Kocián, který své možnosti naznačil na tiskové konferenci i B4THECLASH. Do akce jde také Peter Kobra Kuťka, který v posledních prezidentských volbách kandidoval na hlavu Slovenska. Kde si vsadit na Clash of the Stars 8? Sázková kancelář Fortuna vypsala kurzy na všechny zápasy turnaje Clash of the Stars 8 a v nabídce aktuálně najdete i doprovodné speciální sázky. Na bizarní zápasy v Česku sází čím dál více fanoušků a občas se objeví i velmi zajímavý kurz na vítěze. Nově zaregistrovaní hráči získají u Fortuny bonus 300 Kč za registraci, kterou lze provést kompletně online během chvíle. Vypisování kurzů na Clash 8 je pro bookmakery sázkových kanceláří poměrně těžká disciplína, proto se vyplatí této akci věnovat pozornost. Kde sledovat Clash of the Stars 8 live? Sledování turnaje Clash of the Stars 8 zdarma není možné, byť tuto variantu hledá na internetu spoustu natěšených fanoušků. Jedinou dostupnou cestou, jak sledovat Clash 8 livestream je placené PPV na clashofthestars.tv. U předchozích galavečerů Clashe byla cena streamu v předprodeji nastavena na 10 EUR. V den konání turnaje se zde částka za sledování streamu oproti předprodeji mírně zvyšuje. 18+ | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.