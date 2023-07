Dán Vingegaard vyhrál ‚Starou dámu‘, na Tour de France triumfoval podruhé

Dánský cyklista Jonas Vingegaard suverénně obhájil loňské vítězství na Tour de France. V nedělní poslední 21. etapě s cílem v Paříži, ve které se závodí až v samotném závěru, dojel bezpečně v pelotonu. Životní výhru si připsal belgický nováček Jordi Meeus.

Šestadvacetiletý jezdec stáje Jumbo-Visma Vingegaard si druhé celkové prvenství na Tour v kariéře zajistil s náskokem sedmi a půl minuty před dvojnásobným vítězem „Staré dámy“ Tadejem Pogačarem. Čtyřiadvacetiletý slovinský jezdec počtvrté za sebou ovládl hodnocení cyklistů do 25 let.

„Jsem šťastný a pyšný. Vyhrát podruhé je opravdu neskutečné,“ řekl Vingegaard. „Bylo to hrozně dlouhé, ale uteklo to strašně rychle. Užil jsme si každý den. Bylo to super náročné, ale souboj s Tadejem byl skvělý. Vítězství dnes oslavíme dobrou večeří,“ dodal.

Třetí místo v celkové klasifikaci obsadil Pogačarův stájový kolega Brit Adam Yates. Zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže získal vítěz čtyř etap Jasper Philipsen z Belgie. Puntíkovaný trikot pro nejlepšího vrchaře vybojoval Guilio Ciccone z Itálie.

Vingegaard za celkovým prvenstvím vykročil vítězstvím v časovce, po které vedl před Pogačarem o téměř dvě minuty. Obhajobu poté potvrdil v královské etapě s 28 kilometrů dlouhým stoupáním na Col de la Loze, ve které Slovinec odpadl a Vingegaard navýšil náskok na 7:35 minuty.