Disciplinárka se bude zabývat případem Chorého, jenž udeřil Heču do rozkroku
7. 8. 2025 – 8:00 | Sport | Jasmína Krásná
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace se dnes bude zabývat i faulem slávisty Tomáše Chorého, který v nedělním utkání 3.kola první ligy pěstí udeřil brankáře Slovácka Milana Heču do rozkroku.
Reprezentačnímu útočníkovi hrozí zastavení činnosti na delší dobu.
Chorý byl vyloučen v 95. minutě utkání, poté co při závěrečném náporu Slovácka zamířil do pokutového území i brankář Heča. Domácí gólman na Chorého spadl a vysoký útočník ho na zemi udeřil do rozkroku. Za zákrok obdržel červenou kartu a Slovácko dostalo možnost kopat penaltu, kterou však brankář Jindřich Staněk domácímu Vlastimilu Daníčkovi zlikvidoval. Obhájce titulu tak v Uherském Hradišti zvítězil 1:0.
V pondělí Slavia na sociálních sítích uvedla, že bude respektovat rozhodnutí disciplinární komise v plném rozsahu a bez ohledu na něj přijme také vlastní opatření. "SK Slavia Praha přijímá plnou odpovědnost za incident, který způsobil náš hráč Tomáš Chorý. A který v žádném případě do fotbalu nepatří. Podobné chování v souvislosti se jménem SK Slavia Praha nebudeme tolerovat a nepřejeme si, aby se takto prezentovali hráči nebo realizační týmy jakékoliv úrovně klubu," uvedli Pražané.