Dnes je pátek 8. srpna 2025., Svátek má Soběslav
Počasí dnes 13°C Polojasno

Disciplinárka se bude zabývat případem Chorého, jenž udeřil Heču do rozkroku

7. 8. 2025 – 8:00 | Sport | Jasmína Krásná

Disciplinárka se bude zabývat případem Chorého, jenž udeřil Heču do rozkroku
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace se dnes bude zabývat i faulem slávisty Tomáše Chorého, který v nedělním utkání 3.kola první ligy pěstí udeřil brankáře Slovácka Milana Heču do rozkroku.

Reprezentačnímu útočníkovi hrozí zastavení činnosti na delší dobu.

Chorý byl vyloučen v 95. minutě utkání, poté co při závěrečném náporu Slovácka zamířil do pokutového území i brankář Heča. Domácí gólman na Chorého spadl a vysoký útočník ho na zemi udeřil do rozkroku. Za zákrok obdržel červenou kartu a Slovácko dostalo možnost kopat penaltu, kterou však brankář Jindřich Staněk domácímu Vlastimilu Daníčkovi zlikvidoval. Obhájce titulu tak v Uherském Hradišti zvítězil 1:0.

V pondělí Slavia na sociálních sítích uvedla, že bude respektovat rozhodnutí disciplinární komise v plném rozsahu a bez ohledu na něj přijme také vlastní opatření. "SK Slavia Praha přijímá plnou odpovědnost za incident, který způsobil náš hráč Tomáš Chorý. A který v žádném případě do fotbalu nepatří. Podobné chování v souvislosti se jménem SK Slavia Praha nebudeme tolerovat a nepřejeme si, aby se takto prezentovali hráči nebo realizační týmy jakékoliv úrovně klubu," uvedli Pražané.

Tagy:
fotbal sport první disciplinární
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Jiří Mádl o milostné scéně s Dianou Dulínkovou: "Nebyla úplně příjemná"

Následující článek

Vy ji ještě nemáte? Manikúra ve tvaru půlměsíce je trendem, který teď ovládá sociální sítě!

Nejnovější články