Djoković trčí v karanténním hotelu, rozuzlení jeho anabáze se odsouvá na pondělí

Srbský tenista Novak Djokovič je po anabázi na letišti v Melbourne, kde mu místní úřady zrušily víza a zapověděly vstup do Austrálie, uzavřený v karanténním hotelu. Tam bude čekat na verdikt soudu, u něhož se pomocí svých právníků domáhá zvrácení rozhodnutí pohraniční služby. Soud projednávání jeho případu odročil na pondělí 10. ledna.

První hráč světového žebříčku do Melbourne dorazil kvůli obhajobě titulu na Australian Open, kde by mohl útočit na rekordní jednadvacátou grandslamovou trofej. Získal zdravotní výjimku z jinak povinného očkování, což u australské veřejnosti vyvolalo vlnu nevole.

Na letišti Djokovič narazil kvůli špatnému typu víza, které vstup s touto výjimkou neumožňovalo. Imigrační úředníci ho drželi na letišti a nakonec rozhodli, že musí během čtvrtka opustit zemi, protože nepředložil potřebné doklady a nesplnil podmínky pro překročení hranice. Djokovič se s tím ale nesmířil a jeho právníci se snaží získat soudní rozhodnutí, které by mu umožnilo v Austrálii zůstat. Zatím nemusí nasednout na zpáteční letadlo, ale nemá volnost pohybu a nemůže trénovat.

V hotelu stráví minimálně další tři dny. Jeho zástupci se s představiteli australského ministerstva pro imigraci dohodli, že před pondělním soudním jednáním neučiní australské úřady žádné kroky k hráčově deportaci. Soudce Anthony Kelly zjišťoval, kdy Australian Open začíná a kdy má devítinásobný šampion Djokovič nastoupit k prvnímu zápasu. Je ochoten přijímat od Djokoviče důkazy na dálku z hotelové izolace, ale upozornil, že se nehodlá nechat svazovat veřejně vyjádřeným požadavkem australského tenisového svazu, aby byla záležitost vyřešena do úterka 11. ledna.

Djokovičův právník Nick Wood považuje za zásadní vyřešit problém s vízem. „Absence víza, pokud je rozhodnutí o jeho zrušení platné, je nepřekonatelnou překážkou toho, aby se pan Djokovič turnaje zúčastnil,“ citovala ho agentura Reuters.

Nálada v Austrálii Djokovičovi není nakloněna. Země, která čelí koronaviru dlouhými lockdowny a izolací před okolím, se nyní potýká s rekordními přírůstky nakažených kvůli variantě omikron. Více než 90 procent dospělých Australanů je očkovaných a na tenisové Australian Open mají přístup jen plně očkovaní tenisté i všichni další aktéři včetně pořadatelů a diváků.

Djokovič dostal výjimku za dosud nezveřejněných okolností. Posuzovaly ji dvě nezávislé komise, které prý hodnotily případy bez znalosti identity žadatelů. Australský tenisový svaz nemá k dispozici osobní zdravotní informace, na jejichž základě tenista výjimku dostal. „Jsou to stejné důvody, kvůli nimž může výjimku dostat kdokoliv, jakýkoliv Australan vracející se domů nebo host ze zahraničí,“ řekl výkonný ředitel svazu Craig Tiley.

„Omluvenkou“ může být alergická reakce na vakcínu, myokarditida, špatná odezva na jakékoliv očkování nebo prodělání covidu-19 v posledním půlroce. Právě o posledním jmenovaném důvodu se v souvislosti s Djokovičem spekuluje. Podle Tileyho zažádalo o výjimku 26 tenistů či členů doprovodu a jen hrstka uspěla.

Ke vstupu do Austrálie výjimka Djokovičovi nestačila. Konečné slovo mají imigrační úředníci, a ti ho za hranice nepustili. „Víza pana Djokoviče byla zrušena. Pravidla jsou pravidla, především pokud jde o hranice. Nikdo nestojí nad těmito pravidly. Naše tvrdá politika na hranicích byla zásadní pro to, že má Austrálie jeden z nejnižších podílů zemřelých na covid na světě. Budeme dál opatrní,“ uvedl na twitteru australský premiér Scott Morrison.

Protest na podporu Novaka Djokoviče před Park Hotelem v Melbourne | zdroj: Profimedia

Djokovič má naopak podporu ze své vlasti. Na instagramu se za něj postavil srbský prezident Aleksandar Vučić. „V souladu se všemi zásadami mezinárodního práva bude Srbsko bojovat za Novaka, pravdu a spravedlnost. Novak je silný, jak všichni víme,“ napsal.

Djokovič letos zažívá po příletu do Austrálie úplně jinou zkušenost než před rokem, i když tehdy museli před turnajem do hotelové karantény všichni tenisté. Většina z nich včetně Djokoviče ale mohla chodit na kurty trénovat, výjimku měli jen smolaři z letadel s nakaženým spolucestujícím. Djokovič tehdy bydlel v luxusním hotelu v Adelaide.

Park Hotel v melbournské čtvrti Carlton, kam byl převezen nyní, má k luxusu daleko. Používá se jako detenční zařízení pro imigranty a na konci loňského roku se stal nechvalně proslulým, když žadatelé o azyl sdíleli na sociálních sítích snímky pokrmů s červy a plesnivé kusy chleba, které tam dostávali. Nyní před hotelem protestují Djokovičovi příznivci a také advokáti uprchlíků, kteří nesouhlasí s prodlužováním zadržení svých klientů.

Nadal s Djokovičem soucítí, ale upozornil, že tenisté podmínky vstupu znali

Dlouholetý rival Rafael Nadal s Djokovičem soucítí, ale na druhou stranu upozornil, že srbský tenista znal stejně jako ostatní hráči podmínky vstupu do Austrálie měsíce dopředu a mohl se jim přizpůsobit.

„Samozřejmě se mi nelíbí situace, která se tu odehrává. Do určité míry je mi ho líto. Ale na druhou stranu podmínky znal několik měsíců, takže to bylo jeho vlastní rozhodnutí,“ řekl Nadal na turnaji v Melbourne, kde dnes vstoupil do sezony výhrou nad Litevcem Ričardasem Berankisem.

Djokovičova kauza podle pětatřicetiletého Španěla neprospívá nikomu. „Je normální, že lidé tady v Austrálii jsou kvůli tomuto případu velmi frustrovaní, protože prošli mnoha tvrdými lockdowny a hodně lidí se nesmělo vrátit domů. Věřím lidem, kteří se vyznají v medicíně. A pokud říkají, že je potřeba se naočkovat, tak bychom se měli naočkovat. To je můj pohled,“ dodal.

Mezi tenisty se ale objevují i hlasy razantně odsuzující přístup australských úřadů. „Abychom měli naprosto jasno, dvě samostatné lékařské komise schválily jeho výjimku. A politici to zastavili. Austrálie si nezaslouží hostit grandslam,“ napsal na twitteru Američan Tennys Sandgren. Jako politickou záležitost vnímá kauzu také Ukrajinec Sergej Stachovskij. „Když vám příště někdo bude tvrdit, že politika nezasahuje do sportu, vzpomeňte si na 6. leden 2022, kdy jen politické ego nedovolilo nejlepšímu tenistovi na světě vstup do země, jejíž vládní instituce mu vstup povolily,“ poznamenal.

Rozhořčený je pochopitelné také Djokovičův otec Srdjan. „Nesmím se svým synem mluvit, zacházejí s ním jako s kriminálníkem. Nemám slov k tomu všemu, co mu udělali,“ řekl ve středu večer srbskému listu Blic.

Grandslamové Australian Open, jehož hlavní soutěž začne 17. ledna, přitahuje velkou pozornost ještě před svým začátkem. Očekávaná hlavní hvězda bude týden před turnajem bojovat o účast nikoliv na kurtu, ale před soudem. Tenisový novinář Ben Rothenberg vidí hlavní příčinu v tom, že se Djokovič nenechal naočkovat proti koronaviru. „Nejlepším scénářem pro všechny by bylo, aby naočkovaný Novak hrál na Australian Open bez jakéhokoliv dramatu. On se rozhodl jinak,“ uvedl.