Doufám, že se dožiju stovky, doufá nejstarší tenista světa žijící v Charkově

Loni v listopadu si Stanislavskij splnil sen, když si zahrál s 21násobným grandslamovým vítězem Rafaelem Nadalem. Nyní tento sedmadevadesátiletý amatér, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, zažívá v Charkově jedny z nejhorších chvil svého života. Město na východě Ukrajiny už desátý den bombardují ruská vojska.

„Doufám, že se dožiju stovky. Musím přežít tuhle děsivou situaci,“ řekl Stanislavskij agentuře Reuters. Ještě před pár dny bylo jeho největším snem zahrát si také se švýcarským tenisovým velikánem Rogerem Federerem. Teď si přeje jediné - přežít a dožít se stovky.

Od 24. února, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, v podstatě nevychází z domova. Zásob má prý zatím dost. „Sedím doma a nikam nechodím,“ řekl Stanislavskij. Dcera, která žije v Polsku, jej prý přemlouvá, aby odešel za ní. "Rozhodl jsem se tady zůstat. Špatně slyším, takže v noci spím, nic neslyším," řekl s odkazem na zejména noční bombardování a sirény oznamující protiletecký poplach.

“We need this war to stop. I want to play tennis”



Having lived through World War II, Ukrainian tennis legend Leonid Stanislavskyi continues to display bravery and defiance



Stay safe, Leonid