Dva Šulcovy góly nestačily, Lyon prohrál v Nice 2:3
19. 10. 2025 – 6:10 | Sport | Jasmína Krásná
Pavel Šulc vstřelil ve francouzské fotbalové lize dvě branky, ale Lyon prohrál v Nice 2:3 a po druhé porážce za sebou propásl šanci postoupit na první místo.
Pátečního zaváhání obhájce titulu Paris St. Germain využil Olympique Marseille a po vítězství nad oslabeným Le Havrem 6:2 především díky čtyřem gólům Angličana Masona Greenwooda vede tabulku. Lyon je čtvrtý s tříbodovou ztrátou.
V základní sestavě Lyonu nechyběl vedle Šulce ani Adam Karabec. Úvod patřil domácím a Bard už po pěti minutách poslal míč do sítě týmu, v jehož dresu kdysi začínal. Šulc se uvedl parádní střelou, kterou ale senegalský brankář Diouf vytlačil na roh. Hned po jeho rozehrání poslal Karabec centr před branku, Nizozemec Kluivert míč prodloužil a Šulc u vzdálenější tyče vyrovnal. Mezi střelce se zapsal znovu pro srpnovém gólu proti Marseille.
Domácím zajistil opět vedení Maročan Diop, ale Lyon byl i podruhé blízko k vyrovnání. Anglický obránce Maitland-Niles však neproměnil penaltu a na druhé straně překonal Alžířan Búdaví slovenského brankáře Greifa potřetí. Karabec zůstal na hřišti do 68. minuty, Šulc odehrál celý zápas a v páté minutě nastavení přidal druhý gól.
V Marseille sice domácí inkasovali jako první, ale po vyloučení Llorise za hru rukou zápas rychle otočili. Největší zásluhu na tom měl Greenwood, který nejprve srovnal z penalty a pak přidal další tři góly. Olympique vyhrál pátý zápas v řadě a s 21 brankami má nejproduktivnější útok v soutěži.