EKL: Slovácko se rozloučí v Bělehradě, Slavia má ještě šanci na postup

Fotbalisté Slavie a Slovácka dnes nastoupí k závěrečným šestým utkání skupinové fáze Evropské konferenční ligy. Tým z Uherského Hradiště už šanci na postup do vyřazovací části nemá, Slavia ještě ano.

Pražané před duelem se Sivassporem ale nemají situaci ve svých rukách, a pokud v souběžně hraném duelu Kluž porazí Ballkani, nebude jim k účasti v jarním pokračování stačit ani případné vítězství. V úvodním vzájemném souboji v Turecku remizovali červenobílí 1:1.

Slavia před týdnem v předposledním utkání vyhrála na hřišti Ballkani 1:0 a bodově dotáhla Kluž. Tabulku vede s tříbodovým náskokem Sivasspor, který si již zajistil postup a v Edenu mu půjde už jen o první místo. Pokud by český vicemistr vítěze Tureckého poháru porazil a Kluž by vyhrála nad Ballkani, měly by tři týmy shodně 10 bodů a Pražané by v minitabulce byli nejhorší.

Do osmifinále přímo projdou jen celky z prvních míst ve skupinách, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize. Slavii hrozí, že teprve podruhé za posledních pět sezon nepostoupí v pohárech do jarní části. Ve třech z předchozích čtyř ročníků došla až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a letos na jaře v premiéře Konferenční ligy. Finále aktuální sezony bude hostit Eden.

Slovácko se rozloučí s Evropskou konferenční ligou duelem v Bělehradě

Fotbalisté Slovácka se dnes rozloučí s účinkováním v tomto ročníku evropských pohárů. V 6. kole skupiny D Evropské konferenční ligy se v Bělehradě utkají s tamním Partizanem. Tým z Uherského Hradiště už nemá šanci na postup a ve skupině skončí poslední. Naopak srbský celek je druhý a účast ve vyřazovací fázi stále nemá jistou. Kvůli disciplinárnímu trestu se bude hrát bez diváků.

O naději na jarní účinkování v Konferenční lize přišel úřadující vítěz českého poháru minulý týden po domácí porážce 0:1 s Kolínem nad Rýnem. Slovácku se zatím daří více na hřištích soupeřů, jediné výhry ve skupině dosáhlo v Nice (2:1), díky čemuž bylo ve hře o postup až do minulého kola.

V úvodním duelu s Partizanem Slovácko remizovalo 3:3. Domácí tým v Uherském Hradišti vedl 2:0 a navíc dohrával zápas v početní převaze, hosté ale po změně stran otočili skóre. Zisk bodu Slovácko zachránilo v závěru. Utkání začne ve 21:00 našeho času, v Edenu v 18:45.