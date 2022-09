Federer ukončil kariéru. „Byla to perfektní cesta,“ brečel dojetím

Bývalá světová jednička a dvacetinásobný grandslamový šampion Roger Federer se na Laver Cupu rozloučil s kariérou. V posledním duelu po boku Španěla Rafaela Nadala podlehl americké dvojici Jack Sock, Frances Tiafoe 6:4, 6:7, 9:11. Prohry ale nelituje a při rozhovoru se neubránil slzám.

„Byla to perfektní cesta. Udělal bych na ní všechno stejně. Dneska mi to přišlo jako oslava. Přesně tak jsem to chtěl,“ řekl po zápase Federer. On ani jeho spoluhráč, se kterým se po konci utkání objal, se neubránili slzám.

Dojatí byli i diváci, mezi kterými nechyběly tenisové ikony, ale i známé osobnosti. Federera s Nadalem při nástupu uvítali bouřlivými ovacemi.

Jednačtyřicetiletého Švýcara v posledních letech omezovalo zranění kolena, naposledy odehrál soutěžní zápas loni na Wimbledonu. Rozhodnutí ukončit kariéru oznámil minulý týden.

Federer za svou kariéru nasbíral 103 turnajových titulů a dvě olympijské medaile. Má na svém kontě osm titulu z Wimbledon, šest z Australian Open, pět z US Open a jeden z Roland Garros.