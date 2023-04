Fotbalista Manchesteru United Fernandes odměnil fanouška, jenž mu psal 300 dnů

„Viděl jsem tě psát mi asi 280 dnů a řekl jsem si: když to dotáhne na 300, tak mu pošlu dres,“ uvedl v únoru Fernandes na twitteru. O měsíc později zašel osmadvacetiletý středopolař ještě dál, fanouškovi zavolal a dres, který mu hodlal darovat, mu ukázal.

„Moc si vážím toho, jak podporuješ mě i klub, a proto ti chci dát svůj dres,“ řekl fanouškovi Fernandes ve videohovoru, který zveřejnil na svých kanálech na sociálních sítích. „Nedokážu ani vyjádřit svoje pocity, Bruno, jsem moc šťastný,“ reagoval na hovor od svého idolu muž, kterého navíc hvězdný fotbalista pozval na zápas Manchesteru United.

After 300 days of tweeting me I finally managed to speak to Blessed… I think he was surprised pic.twitter.com/3Y5qUEUkNy