Fotbalisté AC Milán vedou Serii A, Bergamo před Slavií remizovalo s Laziem
20. 10. 2025 – 8:35 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté AC Milán doma porazili trápící se Fiorentinu 2:1 a po 7.kole se posunuli do čela tabulky italské ligy.
Oba góly dal Rafael Leao. Boloňa zvítězila na hřišti Cagliari 2:0. K čistému kontu přispěl i obránce Martin Vitík, jenž odehrál celé utkání. Bergamo před středečním zápasem Ligy mistrů se Slavií remizovalo s Laziem 0:0 a je jediným neporaženým týmem. Juventus podlehl na hřišti Coma 0:2 a připsal si první ligovou porážku v sezoně.
Fiorentina na milánském San Siru změnila bezbrankový stav v 55. minutě. Přetažený centr z levé strany vrátil před branku hlavou Ranieri a míč se po několika odrazech dostal ke Gosensovi, který jen doklepl do odkryté branky. AC zvýšilo tempo a za osm minut srovnal Leao, jenž se na domácím stadionu v lize prosadil poprvé od loňského května.
Šestadvacetiletý Portugalec i čtyři minuty před koncem rozhodl. Proměnil penaltu, kterou rozhodčí po dlouhém přezkoumání u videa nařídil za Parisiho ruku v obličeji domácího útočníka Giméneze. Fiorentina v lize stále čeká na vítězství a patří jí sestupové 18. místo.
Boloňu krátce po hodině hry poslal do vedení Švéd Holm a výsledek zpečetil deset minut před koncem Orsolini. Vitík a spol. v tabulce poskočili na páté místo.
Atalanta poprvé v sezoně dala v základní sestavě šanci útočníkovi Lookmanovi, který si v létě snažil vynutit přestup do Interu. Vstřelení vítězného gólu však znemožnil brankář Provedel a nastřelená tyč, a tak zraněními oslabené Lazio udrželo bod. Bergamo remizovalo potřetí v řadě a ze sedmi kol už popáté, v tabulce mu patří osmá příčka.
Como udeřilo už ve čtvrté minutě. Po nakrátko rozehraném rohu nacentroval do vápna Paz a německý obránce Kempf otevřel skóre. Jednadvacetiletý Argentinec k asistenci přidal také gól, když 11 minut před koncem střelou zpoza vápna zmrazil naděje Juventusu na zisk bodů. "Stará dáma" na vítězství čeká už šest soutěžních zápasů, v předchozích pěti remizovala.
Janov hrál doma s Parmou po vyloučení Ndiyaeho od 42. minuty v přesile, ale nakonec mu ke skórování nepomohla ani penalta v 96. minutě, kterou neproměnil Cornet, a oba soupeři se rozešli smírně bez branek.