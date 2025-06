Fotbalisté budou na ME do 21 let odvracet vyřazení, čeká je favorizované Německo

15. 6. 2025 – 12:09 | Sport | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia

Čeští fotbalisté se dnes na mistrovství Evropy do 21 let pokusí odčinit úvodní prohru 1:3 s Anglií a zabodovat proti dalšímu favoritovi Německu.