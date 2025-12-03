Fotbalisté Manchesteru City zdolali 5:4 v přestřelce Fulham, Haaland má 100. gól
3. 12. 2025 – 7:06 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Manchesteru City málem promarnili ve 14.kole anglické ligy vedení 5:1 na hřišti Fulhamu, kde nakonec ubránili vítězství 5:4.
Skóre divokého zápasu otevřel norský kanonýr City Erling Haaland svým 100. gólem v Premier League. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se v tabulce přiblížili na dva body vedoucímu Arsenalu, jenž má k dobru středeční duel proti Brentfordu.
Pětadvacetiletý Haaland se prosadil v 17. minutě tvrdou ranou levačkou a stal se nejrychlejším střelcem, jenž dosáhl na stovku gólů v Premier League. Povedlo se mu to ve 111. zápase a o 13 utkání překonal předchozího rekordního stovkaře Alana Shearera.
O dvacet minut později vyslal Haaland krásnou přihrávkou do brejku Tijjaniho Reijnderse a ve 44. minutě zvýšil už na 3:0 povedenou střelou z dálky Phil Foden. Domácím dal naději v nastavení snížením Emile Smith Rowe, ale když City do 54. minuty díky druhé brance Fodena a vlastnímu gólu Sandera Bergeho odskočili do vedení 5:1, zdálo se být rozhodnuto.
Domácí ale v 57. minutě vrátil do zápasu Alex Iwobi a poté Samuel Chukwueze dvěma tvrdými střelami v 72. a 78. minutě po nedůsledném bránění City přiblížil Fulham na rozdíl jedné branky. V osmé nastavené minutě pak zachránil výhru favorita Joško Gvardiol, jenž vykopl míč z brankové čáry.
Tottenham s brankářem Antonínem Kinským na lavičce remizoval 2:2 v Newcastlu. Všechny góly padly v poslední dvacetiminutovce, hostům zachránil bod v nastavení svou druhou brankou v zápase kapitán Cristian Romero střelou přes hlavu. Spurs budou příští středu hostit pražskou Slavii v Lize mistrů, ještě předtím je v sobotu čeká ligový duel v Brentfordu.