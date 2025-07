Fotbalisté Slavie i s náhradníky porazili Kluž 5:2, Chytil dal hattrick

3. 7. 2025 – 8:28 | Sport | Jasmína Krásná

Fotbalisté pražské Slavie v úvodním utkání na herním soustředění v Rakousku přestříleli Universitateu Kluž 5:2, přestože trenér Jindřich Trpišovský nasadil převážně náhradníky.

Hattrickem se blýskl útočník Mojmír Chytil. Úřadující český mistr vyhrál i druhý zápas letní přípravy, na předešlém kondičním kempu zdolal Ludogorec Razgrad.

I když na trávníku chyběli prakticky všichni členové obvyklé základní sestavy, Slavia proti čtvrtému celku minulé sezony rumunské ligy od úvodu dominovala. V sedmé minutě se poprvé za A-tým Pražanů trefil Daniel Toula a pak suverénně proměnil dvě penalty Chytil. Ještě do přestávky zvýšil už na 4:0 střelou na bližší tyč Dominik Pech.

Universitatea hned po změně stran po standardní situaci snížila, ale v 52. minutě završil zblízka do prázdné branky hattrick Chytil. V přípravě má na kontě už pět gólů, dvakrát se totiž trefil proti Ludogorci.

"Dnes to počasí bylo hodně výživné. Za góly jsem rád, jen si udržet tu formu. Jako útočník chci dát co nejvíc gólů. Když je možnost penalty, nebojím se toho a klidně si to vezmu. Nedělá mi to problém," řekl klubové televizi Chytil.

Trpišovský po hodině hry prostřídal a za jeho tým poprvé nastoupily i tři ze čtyř letních posil Daiki Hašioka, Dominik Javorček a Youssoupha Sanyang. Slavia už další gól nepřidala, naopak Kluž snížila z penalty.