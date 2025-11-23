Fotbalisté Slavie zdolali v derby Bohemians 3:1 a drží první místo před Spartou
23. 11. 2025 – 9:15 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie porazili doma 3:1 Bohemians 1905 a i po 16.kole první ligy zůstávají v čele tabulky o dva body před Spartou.
Obhájci titulu ve vršovickém derby vedli po poločasu o dvě branky po trefě Tomáše Chorého a vlastním gólu Nelsona Okekeho. V 73. minutě zvýšil Lukáš Provod, prohru vzápětí zmírnil střídající Adam Kadlec.
Slavia v lize zdolala "Klokany" pojedenácté za sebou a jako jediná zůstává v soutěži neporažena. Svěřenci trenéra Trpišovského, jenž dnes odkoučoval 350. zápas v české lize, se ideálně naladili na úterní domácí duel Ligy mistrů proti Bilbau. Bohemians prohráli potřetí z posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže a v tabulce jsou desátí.
První velkou šanci si vypracovali hosté, Sinjavského zakončení směřující do sítě na poslední chvíli srazil mimo Chaloupek obětavým skluzem. V 17. minutě udeřili domácí. Chorý si ve vápně odstavil stopera Vondru a sám před brankářem Reichlem chladnokrevně zakončil. Nejlepší střelec týmu dal šestý gól v ligové sezoně a celkově 70. v české nejvyšší soutěži.
Chorý vzápětí zahrozil znovu, se střelou z úhlu si tentokrát Reichl poradil. Po půlhodině mohl srovnat aktivní Sinjavskij, jeho rána proletěla těsně nad. Bohemians drželi s favoritem krok a v úvodním dějství byli místy i aktivnějším mužstvem, o to víc je však srazila situace ze 42. minuty. V závaru po rohovém kopu si našel míč před bránou Chaloupek a jeho střelu nechtěně usměrnil do vlastní sítě Okeke.
Na druhé straně se ještě před pauzou blýskl gólman Staněk po Čermákově hlavičce, a tak šel lídr tabulky do kabin s pohodlným vedením, které po změně stran s přehledem kontroloval. Další gólovou příležitost měl až v 73. minutě Provod, a hned se změnilo skóre. Reprezentační záložník napřáhl z 20 metrů a obstřelem na zadní tyč si připsal třetí gól v ligovém ročníku. Nejlepší ofenziva soutěže z Edenu má na kontě po 16 kolech 32 branek.
V 76. minutě snížil střídající Adam Kadlec, jenž po necelé minutě strávené ve hře zblízka zužitkoval Zemanův centr. "Klokani" dali teprve druhý gól za posledních osm vzájemných utkání. Na víc už se ale nezmohli, závěr se odehrával daleko od domácí brány. Až v nastavení Staňka naposledy prověřil Kareem.
Úřadující šampioni znovu vylepšili skvělou domácí bilanci, v Edenu prohráli jediný z posledních 62 ligových duelů. Bohemians v samostatné nejvyšší soutěži zvítězili na stadionu Slavie jen v úvodním z 25 zápasů, a to v září 1993.