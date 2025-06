Fotbalisté utrpěli v Chorvatsku debakl 1:5 a zkomplikovali si boj o postup na MS

10. 6. 2025 – 6:02 | Sport | Jasmína Krásná

Čeští fotbaloví reprezentanti ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství světa utrpěli v Chorvatsku porážku 1:5.

Národní celek vyrovnal druhý nejhorší debakl od rozdělení federace, vyšším rozdílem prohrál jen v březnu 2019 v Anglii, kde podlehl 0:5. Svěřenci trenéra Ivana Haška po úvodních třech vítězstvích poprvé ve skupině ztratili body a výrazně si zkomplikovali boj o přímý postup na šampionát, kam projde jen nejlepší tým v tabulce.

Medailisty z posledních dvou mistrovství světa poslal v Osijeku ve 42. minutě do vedení Andrej Kramarič. Po změně stran srovnal Tomáš Souček, ale poté domácí v rozmezí necelé čtvrthodiny čtyřikrát skórovali. Z penalty se prosadili Luka Modrič a Ante Budimir, jednou se trefil Ivan Perišič a podruhé v utkání Kramarič.

Národní celek nenavázal na páteční výhru 2:0 nad Černou Horou. Po polovině zápasů v kvalifikaci sice nadále vede tabulku, Chorvaté však ztrácejí jen tři body a mají k dobru dvě utkání. K dalšímu duelu nastoupí Češi v září v Černé Hoře. Haškovi svěřenci v posledním zápase této sezony utrpěli první prohru v letošním roce a po osmi utkáních. Chorvatsko nedokázal český tým porazit ani v pátém vzájemném souboji.

Na šampionát v příštím roce, který budou hostit Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, přímo postoupí 12 vítězů skupin. Celky na druhých místech budou hrát play off. České mužstvo má díky podzimnímu triumfu ve skupině B1 Ligy národů téměř jistou účast minimálně v baráži. V samostatné historii si reprezentace na mistrovství světa zahrála pouze jednou, a to v roce 2006 v Německu.

Hašek udělal dvě změny v základní sestavě oproti utkání s Černou Horou. Zraněného Hložka nahradil na levém kraji zálohy Provod a ve středu pole dostal Michal Sadílek přednost před Červem. Chorvaté nasadili všechny opory včetně kapitána a držitele Zlatého míče za rok 2018 Modriče.

Domácí před zaplněnou Opus Arenou, která pojme 13 tisíc diváků, začali náporem a český celek strávil úvodní minuty v hlubokém defenzivním bloku. Už po 33 sekundách po centru z levé strany hlavičkoval Budimir a za již překonaným gólmanem Kovářem odvrátil míč Zelený.

Na začátku 11. minuty po Modričově centru z přímého kopu překonal zblízka z voleje českého brankáře nabíhající obránce Gvardiol, španělský hlavní sudí však branku po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu neuznal. V ofsajdu stojící Pašalič totiž ovlivnil bránícího kapitána Součka.

Po čtvrthodině se hosté vymanili z největšího tlaku a ve 20. minutě mohli po brejku otevřít skóre. Černý vysunul kolmicí do úniku Schicka, ten se protlačil přes obránce, ale dostal se už příliš blízko k Livakovičovi. Dobíhající Šulc obešel gólmana, zakončení mu však zblokoval stoper Čaleta-Car.

Ve 25. minutě opět zakončoval aktivní Gvardiol, jehož střelu vyrazil Kovář. Český brankář se zaskvěl o čtvrt hodiny později, kdy po Modričově kolmici a Perišičově přihrávce zblízka vychytal Budimira.

Ve 42. minutě už Chorvaté otevřeli skóre. Pašalič téměř od lajny nacentroval z pravé strany, Gvardiol přiťukl Kramaričovi a ten hlavou překonal Kováře. Klubový spoluhráč zraněného Hložka z Hoffenheimu si připsal 33. gól v reprezentačním "áčku".

Krátce po změně stran aktivní Modrič přízemní střelou o kousek minul. Jinak ale Češi vstoupili do druhé půle aktivněji než do první a po necelé hodině hry srovnali. Černého centr z rohového kopu v 58. minutě prodloužil Krejčí a na zadní tyči míč hlavou dotlačil do sítě důrazný Souček. Český kapitán dal 15. gól za národní A-mužstvo.

Nerozhodný stav však vydržel jen čtyři minuty. Holeš ve vápně nakopl Budimira a sudí Gil Manzano po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu. Rekordman v počtu startů za chorvatskou reprezentaci Modrič nezaváhal a s přehledem ranou pod břevno poslal favorita znovu do vedení. Připsal si 28. branku za reprezentační "áčko".

Šlo o zlomový moment celého utkání. Chorvaté opět ožili a za dalších šest minut zvýšili. Domácí zachytili Krejčího nákop a kombinaci zakončil přesnou přízemní střelou k tyči Perišič. Český tým zcela vypadl z role a v 72. minutě inkasoval počtvrté. Holeš zastavil ránu letící do branky rukou a z nařízené penalty nezaváhal Budimir.

Za další tři minuty Chorvaté zvýšili už na 5:1. Modrič kolmicí s nádechem geniality vysunul Kramariče a ten střelou na zadní tyč překonal Kováře. Česká reprezentace inkasovala pětkrát v jednom utkání teprve potřetí od rozdělení federace. Snížit ještě mohl Šulc, trefil však jen břevno.