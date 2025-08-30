Fotbalisty Slavie posílil rakouský ofenzivní záložník Cham
30. 8. 2025 – 19:21 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisty pražské Slavie posílil rakouský ofenzivní záložník Muhammed Cham.
Čtyřiadvacetiletý reprezentant přišel z Trabzonsporu na roční hostování s opcí. Český mistr to uvedl na svém webu.
Slavia usilovala o Chama už před rokem, kdy byl hráčem francouzského Clermontu. Místo toho zamířil za čtyři miliony eur (zhruba 98 milionů korun) do Trabzonsporu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. V Edenu se ho dočkali nyní před startem v Lize mistrů.
"Muhammed je pořád mladý hráč, který se dokázal prosadit v kvalitních soutěžích. Dokázal pravidelně bodovat, střílet góly, asistovat. Má kreativní řešení ve finální fázi, zároveň ale ví, v čem se chce zlepšit," řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. "Ceníme si i jeho charakteru, při jednáních na nás udělal dojem. Chce být v národním týmu, chce hrát náročný fotbal. Stejně jako my. Věříme, že pro nás bude posilou a potvrdí své kvality a předpoklady," uvedl.
Za Trabzonspor odehrál Cham 38 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal šest gólů a 12 asistencí.
"Vím, že přicházím do kvalitního týmu. O Slavii hodně vypovídá, kolik má v kádru reprezentantů. Jsem navíc velkým fanouškem trenéra Trpišovského, je pro mě důležité, abych měl takového kouče, který mi chce pomoct se zlepšovat," uvedl Cham. Rodák z Lince si od roku 2022 připsal v rakouské reprezentaci pět startů, v nichž neskóroval.