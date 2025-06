Fotbalový univerzál Masopust přestoupil ze Slavie do Liberce, kde už hostoval

26. 6. 2025 – 17:36 | Sport | Jasmína Krásná

Fotbalový univerzál Lukáš Masopust přestoupil ze Slavie do Liberce.

Dvaatřicetiletý bývalý reprezentant už ve Slovanu hostoval v jarní části minulé sezony. Se Severočechy podepsal smlouvu do roku 2028. Klub o tom informoval na svém webu.

Masopust nastupoval za Slavii od roku 2019, získal s ní čtyři tituly a také tři prvenství v domácím poháru, zažil s ní i hlavní fázi Ligy mistrů. Předtím hrál ligu také za Jihlavu a Jablonec. V nejvyšší soutěži absolvoval 283 utkání a dal 36 gólů. Na podzim odehrál i kvůli zdravotním potížím za A-tým Slavie jen pět soutěžních zápasů. Poté odešel do Liberce, kde od března pravidelně nastupoval v základní sestavě.

"Jsem rád, že se to celé dovyřešilo. Poslední půlrok, který jsem tu na jaře strávil, se mi tu moc líbilo. Líbí se mi i perspektiva klubu, jak to vypadá do budoucna, že tu jsou ambice hrát o vyšší příčky a o Evropu. To mě prostě zlákalo, společně s tím být dál v kabině s kluky a s trenéry. Líbí se mi, jak je to tu nastavené," řekl Masopust.

V reprezentaci v letech 2018 až 2023 nasbíral 34 startů a dvakrát skóroval. V roce 2021 si zahrál i na mistrovství Evropy, kde postoupil s národním týmem do čtvrtfinále.

Už ve Slavii poznal současného generálního ředitele Slovanu Jana Nezmara. "Lukáše znám dlouho a vím, že je to charakterově správně nastavený člověk. To také ve Slovanu potvrdil během jarní spolupráce, kdy nám velmi pomohl jak na hřišti, tak i v kabině. Podařilo se nám získat lídra se zkušenostmi z evropských pohárů, který má navíc dobrý vliv na naše mladší hráče. K tomu je pro nás důležité, že jde o univerzálního hráče, což se vždy hodí. Chtěl bych také poděkovat Slavii za tvrdá, ale korektní jednání," uvedl Nezmar.