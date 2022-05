French Open se blíží. Dokážou Češi navázat na loňský úspěch a vrátí se na trůn antukový král?

V neděli 22. května odstartuje druhý letošní tenisový grandslam. Na tradiční antuce a v obvyklém termínu se můžeme těšit na French Open. Loňský vítěz turnaje a světová jednička mužského žebříčku Novak Djoković může po covidových peripetiích hrát svůj první letošní grand slam. Zákaz startu mají naopak ruští sportovci. Triumf mezi ženami bude obhajovat loni fantastická Barbora Krejčíková.

Pouhých pár týdnů zbývá do startu jediného světového grandslamu na antuce. Roland Garros, pojmenované po francouzském válečném letci, který jako první přeletěl Středozemní moře, slibuje každoročně napínavé tenisové příběhy. Odborníky je tento tenisový turnaj považován za jeden z fyzicky nejnáročnějších na světě. Loni se na French Open radoval Srb Novak Djoković, který přerušil čtyřletou nadvládu Španěla Rafaela Nadala. Rafa má na svém kontě neuvěřitelných třináct triumfů a od roku 2005 kromě něj vyhráli Roland Garros pouze Roger Federer, Stan Wawrinka a Novak Djoković. Srbskému tenistovi navíc letos nebylo umožněno startovat na mnoha turnajích kvůli odmítnutí očkování a tak jsme nemohli příliš ověřit jeho formu. Byl to tedy opět Nadal, který famózním obratem ve finále ovládl první letošní grandslam v Austrálii. I proto je na French Open Španěl největším favoritem na triumf dle bookmakerů sázkových kanceláří. Jestli se mu ale povede vrátit na antukový trůn je nejasné. Loni ho Djoković dokázal v semifinále zastavit a v následném boji o triumf si poradil s Řekem Tsitsipasem. Oběma posledním vítězům navíc před turnajem ubyla hvězdná konkurence. Francouzi kvůli agresivní válce na Ukrajině zřejmě zakážou start všem ruským sportovcům, včetně světové dvojky Daniila Medveděva a osmičky ATP žebříčku Andreje Rubleva.

Z českých hráčů se do finále naposledy podíval Petr Korda v roce 1992 a triumf jsme zažili o pět let dříve s Ivanem Lendlem. Oba tyto úspěchy nicméně spadají ještě do dob Československa. I tak ale český tenis zásluhou našich hráček zanechal na loňském turnaji ohromnou stopu. Češky ovládly dvouhru i čtyřhru. V singlu excelovala Barbora Krejčíková, která si ve finále poradila s Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska a odnesla si prestižní trofej Suzanne-Lenglenové a odměnu 1 400 000 €. V ženských doublech uspěla taktéž Krejčíková. Po boku Kateřiny Siniakové si ve Francii došla pro další kariérní úspěch v doublech. Ve smíšené čtyřhře vypadla Bára ve čtvrtfinále. I letos bude patřit Krejčíková z pozice světové dvojky WTA žebříčku k jedné z hlavních favoritek turnaje. Největší kandidátkou na vítězství bude ale zřejmě světová jednička Iga Świątková z Polska a nebezpečná může být i Rumunka Simona Halepová, která už v minulosti French Open dokázala vyhrát. Ve smíšené čtyřhře žen ale budeme patřit k favorizovaným párům, Krejčíková se Siniakovou totiž dokázaly vyhrát i letos v Austrálii.

Antukový grandslam živě přímo z Paříže můžete sledovat na ČT, Eurosportu nebo na Fortuna TV. Turnaj začíná 22. května a finále je na programu o čtrnáct dní později v neděli 5. června.

