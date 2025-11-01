Gríger si pochvaloval po výhře Mladé Boleslavi, že tým opět ukázal charakter
1. 11. 2025 – 6:22 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejový útočník Dávid Gríger se gólem podílel na výhře Mladé Boleslavi nad Litvínovem, díky které se Středočeši posunuli na 12.místo tabulky a zvýšili náskok na poslední Vervu na jedenáct bodů.
Slovenský reprezentant v rozhovoru s novináři přiznal, že si domácí byli dobře vědomi důležitosti utkání.
"Byl to strašně těžký zápas. V extralize není lehký soupeř a je jedno, kde se nachází v tabulce. Věděli jsme, jak je pro nás důležitý, a samozřejmě i pro ně. Byl to bojovný hokej," řekl Gríger po výhře 3:2. "Asi se nečekalo, že to bude nějaký nádherný zápas s krásnými akcemi. Bylo to hodně ubojované a makali jsme. Všichni nechali na ledě určitě sto procent a šli jsme si za tím. Skvělé tři body a skvělý týmový výkon opět podpořený skvělým gólmanem (Dominikem Furchem)."
Bruslařský klub ve třetí třetině ztratil vedení 2:0, ale nakonec se radoval díky vítězné dorážce Tomáše Mazury z 55. minuty. "Určitě to nebylo příjemné. Nějakých pětačtyřicet minut makáte, abyste si vytvořili nějaký náskok a pak jsme to ztratili. Ale takový je hokej. Důležité je, že jsme zas ukázali charakter. Přesně jako minulý zápas," prohlásil Gríger a připomněl páteční výhru v Karlových Varech 5:4 v prodloužení. "Nikdo na střídačce neměl svěšená ramena a neseděl tam zlomený. Řekli jsme si, že jedeme dál. Šli jsme si za tím, dali jsme třetí gól a na konci už jsme to ubojovali, ukopali a ulehali."
Gríger ve 33. minutě otevřel skóre, když nadvakrát ze vzduchu překonal gólmana Pavla Čajana. "Samozřejmě to bylo se štěstím, ale to štěstíčko se konečně přiklonilo trošku i k nám. Jsem rád, že gól padl, protože já jsem měl iks šancí za poslední zápasy, nastřelil jsem nějaké tyčky a jeden gól mi nebyl uznaný. Takže jsem za to rád a ještě dvojnásobně, že se dneska vyhrálo," pochvaloval si.
Gríger sehrál důležitou roli i před vítěznou brankou a Severočeši poté reklamovali marně jeho faul. V útočném pásmu u modré čáry zahrál puk ve vzduchu rukou v souboji s Josefem Jíchou, který se zlobil, že mu Gríger sáhl následně rukavicí do obličeje.
"To je hokej. Dokud rozhodčí nezapíská, tak se hraje. Přiznám se, že úplně nevím, co tam reklamovali, protože puk byl ve vzduchu. Jak jsem tam já šel rukou, tak tam šel i jejich hráč a si myslím, že to byl normální souboj. Já jsem tam nikoho nijak nedržel, hra pokračovala. Bylo to jejich minus, že přestali na chvíli hrát. Super jsme to využili a dali jsme ten důležitý třetí gól," konstatoval Gríger.
V poslední sekundě měl ještě šanci vyrovnat Ondřej Kaše a právě Gríger jej následně tvrdě atakoval. "Viděl jsem, že chce dorážet puk, tak jsem ho odtlačil od brány. Myslím si, že je v pohodě. Hned jsem mu řekl, že to byl souboj o puk a určitě jsem tam nešel s tím mu nijak ublížit. Hraje se do poslední sirény, já jsem to chtěl čistit před bránou. Když si tam jdete za gólem, tak dostanete meltu. Ale myslím, že on to taky vzal úplně v pohodě. Podali jsme si ruce," doplnil třicetiletý odchovanec Popradu.
Mladá Boleslav zvládla i druhý zápas po odvolání hlavního trenéra Richarda Krále, místo kterého tým dočasně převzal Petr Haken. "Myslím, že i ty zápasy předtím nevypadaly špatně, ale bohužel jsme nedávali góly a výsledky byly 1:2 nebo 0:2. Možná chyběl kousek štěstíčka. Trenér je jedna věc, ale jde o to, že se musíte potom semknout jako tým a trenér to za vás na ledě neodehraje. My to musíme odmakat," řekl Gríger.