Hašek nebere přípravu se Saúdy jako "přátelský" zápas, od týmu dostal dort
8. 9. 2025 – 10:03 | Sport | Jasmína Krásná
Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek plánuje dát v pondělním přípravném utkání se Saúdskou Arábií v Hradci Králové šanci i některým méně vytížených hráčům a na trávník by se mohl dostat také některý z nováčků.
Výsledek nicméně kouč považuje za velmi důležitý, spojení "přátelský" zápas nemá rád. Trenér se zkušenostmi z arabských zemí se těší na setkání s bývalým svěřencem Sálimem Davsárím, kterého v minulosti vedl v al-Hilálu. Hašek v sobotu oslavil 62. narozeniny a od mužstva dostal dort, řekl na tiskové konferenci.
"Je to prestižní mezistátní utkání. Slovo přátelské utkání prostě nemám rád, žádný přátelský zápas to není. Pro nás je to konfrontace s asijskou federací a důležitý zápas, abychom věděli, jak na tom v porovnání s nimi jsme. Je to zápas o to, kdo bude na vlně a kdo ne. Takže pro nás určitě důležitý zápas výsledkově i herně," prohlásil Hašek, jehož svěřenci v pátek vyhráli ve světové kvalifikaci v Černé Hoře 2:0 a drží naději na přímý postup.
Proti Saúdské Arábii by mělo dojít ke změnám v sestavě. Premiérový start za reprezentační "áčko" si mohou připsat Michal Beran, Martin Cedidla a Adam Karabec. "Objeví se někteří další hráči, kteří dostanou příležitost, někteří poprvé v nároďáku. Uvidíme, jak na tom všichni jsou a budeme z toho čerpat do budoucna. Věřím, že to bude dobrá zkušenost pro ty kluky, kteří nastoupí třeba i poprvé," uvedl Hašek.
Po zápase v Černé Hoře vypadli kvůli zranění David Douděra s Vasilem Kušejem, Ladislav Krejčí zase dostal volno, aby si dořešil záležitosti po nedávném přestupu z Girony do Wolverhamptonu. "Zatím se nepotvrdilo nějaké větší zranění. Byly to drobné šrámy, především svalové věci, ale nechceme riskovat. U Krejdy jsme se dohodli už před srazem, že mu pomůžeme v tom, aby po prvním zápase mohl odjet. Doufám, že všichni ostatní budou po tréninku v pořádku a připraveni do zápasu," řekl Hašek.
V týmu mu zůstalo 22 hráčů. "Zvažovali jsme i někoho donominovat právě na základě toho zdravotního stavu. Ale pořád je nás tady dost. Samozřejmě kdyby bylo potřeba, tak bychom byli připraveni někoho ještě donominovat," konstatoval Hašek.
Během srazu v sobotu oslavil narozeniny a mužstvo mu přichystalo překvapení. "Dostal jsem od kluků dort a především to vítězství v Černé Hoře. To je ten nejhezčí dárek, co jsem mohl dostat," řekl Hašek s úsměvem.
Zkušený kouč léta působil v arabských klubech, v roce 2012 trénoval i v Saúdské Arábii tamní tým al-Hilál. "Saúdská Arábie je jeden z týmů, který tam z toho Perského zálivu udělal za poslední dobu asi největší progres. Všichni hráči v klubech trénují a jsou v kolektivu s nejlepšími hráči na světě, i to je zvedá, sebevědomí týmu. Mají vynikajícího trenéra (Hervého Renarda), který má za sebou mezinárodní úspěchy. Je to velmi nebezpečný tým, protože kvalita tam opravdu je," upozornil Hašek.
"Co se týče výběru soupeře, nějaké možnosti byly. Ale tahle byla pro nás nejzajímavější v tom, že budeme hrát doma a se soupeřem, který je prostě trochu jiný. Abychom si vyzkoušeli konfrontaci s asijským stylem hry. Z toho pohledu je to pro nás zajímavé. Byl to i jeden z nejlepších soupeřů na papíře, co byli k dispozici," doplnil Hašek.
Z al-Hilálu se zná s největší saúdskoarabskou hvězdou, zkušeným ofenzivním záložníkem Sálimem Davsárím. "Nevím, jestli je úplně v pořádku, zdravý. Měl jsem možnost ho trénovat v al-Hilálu, když mu bylo 18 nebo 19 let. Už v tom věku patřil k základním pilířům, neskutečně zajímavý hráč. V obrovské rychlosti umí dělat neočekávané věci, které prostě nejsou tady v Evropě zvykem. Takže byl bych rád, když se s tím potkám. Samozřejmě jsou tam i další zajímaví hráči, třeba Kanú, který má také obrovské individuální kvality. Ten tým všeobecně je technicky a rychlostně velmi dobře vybaven," řekl Hašek.
Z působení v arabském světě má stále řadu přátel. "S některými kamarády si píšeme, myslím, že někdo z nich tady bude. Ale v tuhle chvíli jsem s nimi ještě nemluvil osobně," dodal Hašek.