Historický úspěch! České hokejistky poprvé zamíří na olympiádu

České hokejisty si poprvé v historii zahrají na olympijských hrách. Na závěr kvalifikace v Chomutově Na závěr kvalifikace v Chomutově porazily Maďarsko 5:1 a ovládly skupinu C bez ztráty bodu.

O branky vítězek se postaraly Klára Hymlárová, Lenka Serdar, Vendula Přibylová, Samantha Kolowratová a Denisa Křížová. Gólmanka Klára Peslarová přišla o čisté konto v 58. minutě po gólu Alexandry Huszákové.

Olympijský turnaj se bude hrát od 4. do 20. února příštího roku. Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny se zařadily do výkonnostně horší skupiny B s Japonskem, Dánskem, domácí Čínou a úspěšnějším ze souboje mezi Švédskem a Francií.

Ženský hokej se poprvé představil pod pěti kruhy v roce 1998 v Naganu, v Pekingu se bude hrát sedmý olympijský turnaj. Ženský i mužský český tým ze stejného kolektivního sportu se na jedné olympiádě představí poprvé v samostatné historii, v československé éře se to povedlo naposledy házené v roce 1988 v Soulu.

„Je to splněný sen z dětství, obrovský úspěch pro ženský hokej a úžasný zážitek. Tým, jaký tady máme s holkama... Lepší bych si nemohla vybrat. Je to fakt nádhera,“ řekl kapitánka Alena Mills.

Jednoznačný zápas

Češkám skvěle vyšel vstup do utkání a udeřily z první šance. Po 84 sekundách pěknou kombinaci zakončila po přihrávce Tejralové u levé tyče do odkryté branky Hymlárová. Domácí tým se ubránil v oslabení a měl i nadále převahu. Přesilovou hru Češky ještě nevyužily, ale ve 13. minutě v závaru před gólmankou Anikou Némethovou uspěla s dorážkou Serdar. Za 100 sekund ujela v oslabení Přibylová a forhendovým blafákem upravila na 3:0.

„Myslím, že zápas se lámal už od začátku od prvního gólu, který jsme vstřelily. Zvýšily jsme si sebevědomí, dodržovaly jsme náš systém a neudělaly jsme v podstatě žádnou chybu, která by nás stála olympiádu. Je to prostě splněný sen,“ řekla devatenáctiletá obránkyně Sára Čajanová.

Sedmý tým z letošního mistrovství světa v Calgary, z kterého deváté Maďarky sestoupily do divize I, držel postupové karty pevně v rukou. V 28. minutě spolupráci Neubauerové a Mlýnkové zakončila v přečíslení Kolowratová. Bezpečný náskok si Češky bez problémů hlídaly a mohly přidat i další branky.

Na ledě se stejně jako v sobotu proti Polsku (16:0) podílela na postupové výhře také útočnice Karolína Erbanová, která na minulé olympiádě v roce 2018 v Pchjongčchangu získala bronz v rychlobruslení na 500 metrů. V 56. minutě ještě zvýšila na 5:0 v přesilové hře Křížová a 121 sekund před koncem dala čestný úspěch Maďarek Huszáková, což si ještě sudí ověřily u videa.

Po zápase před 1853 diváky odstartovaly oslavy. „Užívaly jsme si to nejvíc, co to šlo. My jsme chtěly, aby byli fanoušci šťastní jako my. Když nás podporují, tak nám to jde,“ uvedla obránkyně Pavlína Horálková, která měla v hledišti velkou podporu rodiny i přátel.

A bujaré oslavy úspěšné hokejistky přenesly do šatny a chystaly se pokračovat. „Tancování, písničky, pivka, šampaňské a doufám, že to neskončí. Jedem dál,“ prozradila Horáková.