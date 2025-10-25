Hokejisté Kladna porazili Olomouc 3:2 a oslavili třetí domácí výhru po sobě
25. 10. 2025 – 8:13 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Kladna porazili v utkání 17.extraligového kola Olomouc 3:2.
Rytíři bodovali doma naplno potřetí za sebou, Hanákům naopak série tří výher bez ztráty skončila. Dvěma góly se na úspěchu Středočechů podílel útočník Daniel Audette.
"Cítil jsem se už od začátku dobře. Jako celá lajna jsme si vypracovali několik dobrých šancí. A samozřejmě je vždycky dobré, když se vám povede dostat puk do branky a pomůžete tak týmu," pochvaloval si Audette.
V domácí sestavě byl potřetí v sezoně legendární Jágr, opět nastoupil ve čtvrté útočné formaci s centrem Melkou a Procházkou na druhém křídle. První vážnější příležitost měl v končící osmé minutě Melka. Jen o chvilku později se u hrazení skvěle uvolnil Audette, vyjel si do palebné pozice na kruh a překonal gólmana Machovského.
Vzápětí musel na trestnou lavici Blain, Olomoučtí však při přesilovce ztroskotávali na strážci domácího brankoviště Danskovi. Naopak Blain se po návratu na led dostal s Robinsem do přečíslení dvou na jednoho, po výměně kotouče sám zakončil, ale Machovský ho vychytal. Další šance spálili hostující Ondrušek a Nahodil, na druhé straně Forman.
Hned po 32 sekundách ze druhé části se proti pravidlům provinil střelec Audette a Čacho po pouhých devíti sekundách z jeho trestu vyrovnal. Už o dvě minuty později však byli Kladenští opět o krok zásluhou povedené teče Ryšavého, který po nedávném příchodu z Liberce zaznamenal svůj první gól v kladenských barvách.
"Na zápas jsem se hodně těšil, zvlášť před domácím publikem, protože jsem to v Kladně ještě jako domácí hráč nezažil. A vyšlo to vítězně, což je pro mě to nejdůležitější. Že jsem dal gól mi osobně hodně pomohlo - spadla ze mě taková nejistota, dodal jsem si sebevědomí. Bylo to super - první zápas, gól, výhra. Samozřejmě, ve hře máme pár věcí, které musíme vyčistit, ale tři body jsou nejdůležitější," pochvaloval si Ryšavý.
Ve 27. měli Rytíři přes minutu výhodu přesilovky pět na tři a byli úspěšní, když se opět prosadil Audette a zvýšil na 3:1. V pokračující klasické početní výhodě se však Hanáci dostali do přečíslení, které vzal celé na sebe Doktor a přiblížil svůj tým znovu na dostřel. Při Jágrově vyloučení předvedl krásnou individuální akci Robins, gólovou tečku mu sebral Machovský.
Ve třetím dějství se hrálo hodně opatrně. Slibnou šanci nevyužil Čacho, pak v končící 54. minutě musel na trestnou lavici Ryšavý a před hosty se otevřela jedinečná možnost k vyrovnání. Orsava však z ideální pozice zamířil vedle Danskovi pravé tyčky.
Takřka dvě a půl minuty před koncem základní hrací doby sáhli Hanáci ke hře bez gólmana, ale neúspěšně. Šanci završit hattrick naopak nevyužil Audette - střelou z otočky ze středního pásma těsně minul.
"Ve třetí třetině kluci začali pracovat a ukázali tu tvář, na kterou jsme zvyklí a která nás dostala tam, kde jsme. Bylo to dnes hodně o využití šancí. Musím říct, že v těch předchozích zápasech jsme měli i porci štěstí, že jsme dali ty důležité góly, co nám pomohly překlopit zápas na naši stranu, dneska to tak bohužel nebylo. Těch nevyužitých šancí je škoda," litoval asistent olomouckého kouče Petr Svoboda.