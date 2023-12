Hokejisté mají rekordní výhru zkraje sezony, zdolali Švýcarsko 3:2 v prodloužení

Čeští hokejisté porazili na Švýcarských hrách v Curychu domácí tým 3:2 v prodloužení a v neděli se utkají od 13 hodin o prvenství v turnaji se Švédy, kteří za dva zápasy neztratili ani bod a dnes zdolali Finy 3:2. Národní tým tak poprvé v historii samostatného Česka vyhrál od začátku sezony pětkrát za sebou. Švýcaři naproti tomu v pátém vystoupení v seriálu Euro Hockey Tour dosáhli na první bod.

Góly výběru kouče Radima Rulíka, jenž tak zůstává od letního nástupu do funkce stále neporažený, dali po bezbrankové první třetině útočníci Jakub Rychlovský a David Tomášek. Rychlovský oslavil nejlepším možným způsobem debut v reprezentaci, který stejně jako on absolvovali také brankář Josef Kořenář a obránce Mikuláš Hovorka. Švýcaři v úvodu třetí části vyrovnali trefami Tylera Moye a Tristana Scherweyho, v čase 61:57 však rozhodl obránce Michal Kempný.

"Kontaktní gól soupeře nabudil. Pak se tam tak úplně nepovedla rozehrávka jednoho útoku a bylo vyrovnáno. Strašně si ale cením toho, že jsme ten zápas zvládli a nepodlehli jsme tomu prostředí. Do konce třetiny už jsme neinkasovali a i 2:2 na domácí půdě takhle silného soupeře je cenné. A hodně cenné je i to vítězství v prodloužení. Švýcaři udělali chybu, když tam upadl bránící hráč, a my jsme toho dokázali využít. Jsme za to velice rádi, protože to byl velmi těžký zápas," řekl Rulík.

V české obraně nahradil zdravotně indisponovaného Knota Král, který měl původně odpočívat. Kapitánské "céčko" měl na dresu útočník Špaček. První větší možnost si připsal ve druhé minutě Corvi, Kořenáře však nepřekvapil. Další šanci si po šikovném manévru připravil Frick, i jeho zakončení zblízka však vykryl český gólman. Na začátku 11. minuty minul v náznaku vážnější hrozby Flekovu nabídku Červenka.

Chvilku nato se poprvé vylučovalo a Češi hráli přesilovku. Moc však nechybělo, aby je v oslabení nachytali Thürkauf s Riatem, který po přihrávce vzduchem sice zasáhl kotouč, ale nasměroval ho mimo branku. Takřka jistý gól pak už při hře v plném počtu sebral Malginovi dobrým obranným zákrokem Ondřej Kovařčík. V 18. minutě oslovil Voženílek při přečíslení dvou na jednoho žabkou Stránského, ten však Genoniho zblízka nepropálil.

Druhou část hry zahajovali Švýcaři v početní výhodě, neboť těsně před přestávkou fauloval Zábranský. Na Kořenáře pálil dvakrát nebezpečně Andrighetto, bezgólovým stavem však nepohnul. Ve 26. minutě se to ale povedlo debutantovi Rychlovskému. Přihrávku Michala Kovařčíka si elegantně přikopnul pravou placírkou a zblízka uklidil puk do branky.

Špaček jen o chvilku později rozvlnil ranou z kruhu boční síť. Následovala přesilovka Čechů, v níž sice Genoni ustál Voženílkovu příležitost, ale k dorážce se dostal Tomášek a do odkryté branky zvýšil na 2:0. Ve 35. minutě skončila jen těsně vedle chytrá teč Rychlovského po Tomáškově přihrávce, na druhé straně mohl kontrovat Thürkauf, jenže Kořenář jeho myšlenky skvěle přečetl.

Třetí dějství patřilo Švýcarům. Povedeným nástupem si vynutili přesilovku, v níž se trefil z kruhu dokonale přesnou ranou na Kořenářovu lapačku Moy a snížil. Kempný tak byl na trestné lavici jen čtyři sekundy. Už za necelé dvě minuty bylo vyrovnáno. Po Ticháčkově ztrátě našel Herzog Scherweyho, jenž se dostal sám před Kořenáře a chytře zakončil - 2:2. Andrighetto pak navíc bombou zazvonil na brankovou konstrukci.

"Hlavou se mi v té chvíli nehonilo nic jiného, než abychom to trošku uklidnili, nepodlehli jsme nějaké panice a pokračovali dál, protože ještě bylo docela hodně času. Nikdy to samozřejmě není příjemné, ale ten hokej takový prostě je," podotkl trenér Rulík.

Švýcaři měli dál navrch. S blížícím se závěrem ale nacházeli i Češi cestu do šancí. Flek z otočky těsně minul. Proti Voženílkovi si pohlídal bližší tyčku Genoni. Když začínala poslední minuta základní doby, Bertschy na sebe vzal koncovku přečíslení dvou na jednoho a Kořenář s pořádnou porcí štěstí uhájil remízový stav. V prodloužení předvedl přehled a klid v koncovce Kempný a prodloužil vítězný vstup do sezony.

"V první třetině jsme neměli moc energie. Může za tím být spousta okolností. Naše cestování, Švýcaři doma a podobně, ale důležité bylo, že třetina skončila 0:0. Druhá už byla z naší strany výborná. Zase jsme do toho naskočili a dali jsme dva góly. Samozřejmě nás mrzí, že jsme vedení ztratili. ale myslím, že v té třetí třetině jsme nehráli špatně. Jsme každopádně rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Jedině dobře, že takhle těžká zkouška dopadla zase vítězně a máme pátou výhru v sezoně," řekl útočník Tomášek.