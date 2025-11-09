Hokejisté prohráli na Finských hrách i druhý zápas, Finům podlehli 2:4
9. 11. 2025 – 2:57 | Sport | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté prohráli i druhé utkání na Finských hrách.
V Tampere podlehli domácím Finům 2:4 a po úvodní porážce se Švédy 1:3 v Ängelholmu dál čekají v nové reprezentační sezoně na bodový zisk. Jako první z českých hráčů se prosadil Dominik Kubalík, jenž snížil za stavu 0:3, po něm skóroval ještě Radim Zohorna. Finové ale zpečetili své vítězství trefou do prázdné branky.
Výběr kouče Radima Rulíka vedený kapitánem Matějem Stránským prohrával před 10.149 diváky už po 88 sekundách, když se trefil Arttu Ruotsalainen. Ve druhé třetině přidali góly Leevi Tukiainen a Sakari Manninen. Kubalík se prosadil ve 46. minutě, Zohorna pak při hře bez gólmana, ale pojistku domácích přidal Jere Innala, jenž si připsal i dvě asistence. Jubilejní 100. utkání v národním týmu odehrál obránce Michal Kempný.
"Sto zápasů je ocenění, ne každému se to podaří. Pro hráče je to jednoznačně zasloužená meta za to, jak pracovali a jak pracují," uvedl Rulík.
První akci Euro Hockey Tour v olympijské sezoně zakončí národní tým v neděli utkáním se Švýcary od 12 hodin SEČ.
Finové, kteří stejně jako české mužstvo usilovali o nápravu úvodního neúspěchu po porážce se Švýcarskem, začali lépe. Hatakka našel od zadního hrazení na chvilku nekrytého Ruotsalainena, který stihl vypálit, než k němu přistoupil Hájek, a domácí vedli.
Národní tým mohl vyrovnat v přesilovce, ale nebyl v ní příliš nebezpečný. V 16. minutě znovu zahrozili strůjci úvodní trefy, zakončoval Innala, ale situaci zachránil Pyrochta. V 19. minutě přišla obrovská šance Čechů, když Sedlák nabil v přečíslení Kubalíkovi, ten mu místo střely ještě kotouč vrátil, ale Sedlák už se dostal do úhlu, z něhož neměl šanci zakončit.
"Tohle hodně mrzí, výsledek se mohl překlopit na naši stranu, ale já situaci neřešil dobře. Taková akce musí končit střelou a ne v rohu. To jde prostě za mnou," mrzelo Kubalíka.
Na začátku druhé třetiny si po faulu Puljujärviho zahráli Češi druhou přesilovku a hned v jejím úvodu se dostali do přečíslení dvou na jednoho, zakončujícího Chlapíka však vychytal Larmi. Ve 25. minutě zakončoval z prostoru mezi kruhy Merelä, také Kváča byl ale pozorný.
Jenže o chvilku později vyslal Innala do sóla Tukiainena, ten si šikovně přikopl kotouč bruslí, a když dokázal udržet za zády Zábranského, překonal Kváču precizně provedeným blafákem do bekhendu. Ve 34. minutě mohla přijít odpověď Rulíkova týmu. V přečíslení dvou na jednoho Kantner nabil Horkému, jenže ten minul.
Brzy poté byl jako první na české straně vyloučen Chlapík. Innalovu ránu z první ještě skvěle vykryl Kváča, Finové ale poté uzamkli hosty v pásmu a ačkoliv nezužitkovali početní převahu, pouhou sekundu po Chlapíkově návratu na led přidal třetí zásah nastavenou bruslí Manninen. Kantner se snažil ještě do přestávky snížit, po vyjetí zpoza branky však Larmiho nepřekvapil.
Přes tříbrankové manko Češi nerezignovali a usilovali o gól naděje. Přišel ve 46. minutě, když ukázal velký přehled Sedlák - nahrávkou od zadního hrazení skvěle našel Kubalíka a ten vymetl horní růžek Larmiho branky. Národní tým snížení nabudilo, v dobré šanci byl Horký, z kruhu však Larmiho neprostřelil.
"V kabině během druhé pauzy padla věta, že nemáme co ztratit a je potřeba tam vletět, že necháme na ledě všechno. První gól byl pro nás klíčovým bodem, po němž jsme všichni ožili. Vrátilo se sebevědomí, únava šla stranou, ožili jsme a pomáhali si. Bylo vidět, že když děláte správné věci, odrazí se puky, kam potřebujete, dáte klidně i šťastný gól. Škoda jen, že se nám ho nepovedlo dát dřív," litoval Kubalík.
Necelých sedm minut před vypršením základní hrací doby měli Češi k dispozici přesilovku. Během ní se dostali Seveřané do přečíslení dvou na jednoho, které zakončil Nikkanen, Kváča však svůj tým udržel ve hře.
Poté, co Češi ustáli oslabení po Sedlákově faulu, sáhli ke hře bez gólmana a dostali se na kontakt. Stránského pokus od postranního hrazení tečoval clonící Zohorna a snížil na 2:3. Při pokračující power play však v čase 59:55 definitivně rozhodl Innala.
"Ve třetí třetině jsme se vzchopili, zahráli jsme ji nejlépe. V kabině jsem mluvil o tom, že jak jsme byli schopní odehrát třetí třetinu, tak potřebujeme hrát i první dvě. Nám nestačí jen jedna. Čekají nás Švýcaři, kteří vzali hodně finalistů mistrovství světa, to je kvalita, žádní nazdárci," řekl Rulík.