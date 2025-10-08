Hokejisté Sparty vyhráli v Curychu 2:1 a mají jisté play off Ligy mistrů
8. 10. 2025 – 6:01 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty zvítězili v Lize mistrů v Curychu 2:1 a s předstihem si zajistili postup do play off.
Pražané si na ledě obhájce prvenství a švýcarského šampiona připsali čtvrtou výhru z pěti zápasů. Hradec Králové naopak podlehl finskému Kuopiu vysoko 1:5 a utrpěl třetí porážku v soutěži. O postup do play off budou muset Východočeši zabojovat v posledním zápase na ledě Lausanne příští týden.
Sparťané nastoupili v Curychu, jehož branku hájil Šimon Hrubec, s bilancí čtyř extraligových porážek v zádech. Trenér Gross navíc neměl v dispozici řadu hráčů základního kádru, šanci tak dostal i sedmnáctiletý útočník Novák.
V první třetině byla Sparta střelecky aktivnější, Hrubec si ale poradil s pokusy Irvinga nebo Siroty. Kořenáře prověřil Frödén a při Sigristově zakončení mu pomohla branková konstrukce. Domácí poté nevyužili první přesilovou hru a v 25. minutě se hosté dostali do vedení, když Krejčík připravil gól pro Horáka.
Vyrovnat mohl Frödén, ale prosadil se na druhé straně po precizně provedeném blafáku Shore. Poté, co další šanci nevyužil Kousal, dokázali domácí 43 sekund před koncem druhé třetiny snížit. Kořenáře pokořil Rohrer. Těsný náskok Sparta udržela i zásluhou několika pozorných zákroků Kořenáře. Curych nevyrovnal ani při více než dvouminutové power play.
Hradec Králové nezvládl ani třetí utkání základní skupiny před svými fanoušky. Úřadující finský mistr KalPa Kuopio měl už před zápasem zajištěný postup do vyřazovací fáze a několik opor na východ Čech nepřivezl, přesto vyhrál i svůj pátý zápas.
Vedení se hosté ujali v první přesilové hře ve 14. minutě, kdy brankáře Novotného prostřelil mezi betony Mäenpää. Domácí však dostali v závěru úvodní části dvojnásobnou přesilovku a tu využil k vyrovnání Klíma.
Zásadní pro výsledek byla druhá třetina, v níž finský celek předvedl skvělou efektivitu a trestal chyby Mountfieldu. Haškova ztráta v útočném pásmu vedla k přečíslení zakončenému Kapanenem, posléze ztratil puk Melancon a z dorážky zvýšil Curry. Po územním tlaku domácích, kteří však své akce často přehrávali, přidal čtvrtý gól Kuopia Räsänen. Hradecké střídačce nevyšla trenérská výzva na ofsajd.
Trenér Martinec zariskoval a už ve 46. minutě při početní výhodě odvolal brankáře, tento tah ale potrestal svým druhým gólem Kapanen. Hradec Králové po třetí domácí prohře zůstal v tabulce na šesti bodech a k postupu do play off bude muset bodovat příští týden ve středu v Lausanne.
"Myslím si, že jsme odehráli dobré utkání s dobrým pohybem. Věděli jsme, že soupeř má obrovskou kvalitu a bude výborně bruslit, což se potvrdilo," řekl asistent trenéra domácích Petr Koukal. "O výsledku rozhodly dvě naše individuální chyby ve druhé třetině, které soupeř okamžitě potrestal. Největší rozdíl byl v kvalitě zakončení po celých šedesát minut," dodal.