Hokejisté Sparty zakončili sérii venkovním zápasů jasnou výhrou v Boleslavi
27. 9. 2025 – 6:46 | Sport | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty zakončili sérii čtyř utkání na kluzištích soupeřů výhrou 7:2 v Mladé Boleslavi.
Třemi body se pod ní podepsala hned čtveřice hráčů Roman Horák, Pavel Kousal, David Němeček a Tomáš Hyka. Bruslaři prohráli potřetí za sebou, doma v aktuální sezoně vyhráli jen jeden ze čtyř zápasů.
"Jsem rád za individuální body, ale pro mě jsou důležitější tři týmové body a návrat na vítěznou vlnu po zápase v Olomouci. Skvělá práce od celého týmu a od kluků, bez kterých by body nebyly," řekl Němeček po utkání.
Pražané se v Mladé Boleslavi představili brankářů základního kádru, Kovář i Kořenář jsou nemocný. Šanci tak dostal Michajlov z prvoligových Litoměřic. Úvod zápasu se jim ale vydařil. Již po 80 sekundách hry otevřel skóre Horák. Zkušený útočník se postaral i o druhý gól, když s koncem přesilovky prostřelil Furcha podruhé.
Svou první početní výhodu v zápase využila následně Mladá Boleslav poté, co Michajlova překonal pohotovou tečí na hranici hry vysokou holí Hradec. Rozhodčí akci dlouho zkoumali u videa, premiérový gól útočníka Středočechů ale nakonec uznali.Sparta šla ale do kabin s dvoubrankovým vedením, když se z mezikruží přesně trefil po Kousalově přihrávce obránce Němeček.
"Nádherně mě viděl, proto jsem mu smekl klobouček. Z mého pohledu to vypadalo, že o mně neví, ale nakonec mi to přistálo na holi. Já jsem do toho plivnul a bylo to tam," usmíval se Němeček.
Ve 23. minutě to byla opět Sparta, kdo otevřel skóre prostřední třetiny, konkrétně pak obránce Mašín, který se stejně jako před ním Němeček s Hradcem prosadili poprvé v sezoně. Tím zápas skončil pro brankáře Furcha, který přepustil své místo v brankovišti Finovi Westerholmovi. Ten sledoval o chvíli později, jak domácí kapitán Fořt snižuje po překvapivé Mosesově nahrávce na 2:4. Poslední slovo před přestávkou ale měli opět hosté, na 2:5 upravil Shore.
Ve třetí třetině ještě přidali za hosty góly Kousal a Chlapík. Za domácí mohl korigovat ex-sparťanský forvard Jan Buchtele, ale trestné střílení dvě minuty před koncem neproměnil a oddálil své čekání na jubilejní 200. gól v extralize.
"Dali jsme Spartě spoustu šancí a ta je proměnila. Některé góly padly po individuálních chybách, u některých to byly situace, které se tak prostě seběhnou. Ale gól je gól a dneska nám to tam napadalo," litoval po utkání kapitán domácích Tomáš Fořt.