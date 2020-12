Hokejová dvacítka začala MS debaklem se Švédskem 1:7

Česká hokejová reprezentace do 20 let prohrála ve svém prvním zápase na juniorském mistrovství světa v kanadském Edmontonu se Švédskem vysoko 1:7. Svěřenci trenéra Karla Mlejnka sice po gólu kapitána Jana Myšáka nad Seveřany vedli, soupeř však ještě v první třetině vyrovnal a ve druhé části třemi góly rozhodl o své výhře. Brankář Nick Malík i přes solidní výkon nakonec inkasoval sedmkrát.

"Samozřejmě, že jsme čekali lepší výsledek. Jednoznačně. Do branky na 3:1 jsme o něj bojovali. Pak už bohužel ne," řekl zklamaný kouč Mlejnek na on-line tiskové konferenci po utkání.

Další zápas v základní skupině B čeká Čechy v noci z neděle na pondělí, kdy se utkají s Ruskem.

Do první výraznější šance zápasu se dostal v 5. minutě Olausson, který se individuálně dostal až před Malíka, českého gólmana ale nepřekonal. Podobně dopadl i v 10. minutě Gunler.

Do vedení se tak dostal český tým a pomohla mu k tomu úvodní přesilovka. Holtzův faul potrestal kapitán Myšák, jehož ideálně našel Pytlík. Hned po buly se ale do velké šance dostal Costmar, jehož ještě Malík vychytal. V pokračující akci se však útočník Linköpingu přece jen prosadil, Švédové dokázali vyrovnat za 32 sekund.

Ve 12. minutě byl blízko gólu Teplý, videorozhodčí však potvrdil, že gólman Alnefelt stihl puk vyrazit lapačkou ještě předtím, než celým objemem prošel za brankovou čáru. Následně si poradil i s Langovou příležitostí.

Na přelomu první a druhé třetiny měl český tým výhodu dvou přesilových her, sedm sekund si zahrál v pěti proti třem. Gól ale nedal. V 28. minutě byl vyloučen Krutil a Švédové první početní výhodu v utkání využili. Šťastného odrazu puku od zadního mantinelu využil Sundsvik.

Češi mohli srovnat v další přesilovce, opět ji ale nevyužili, navíc sami po Hašově chybě na útočné modré čáře inkasovali. Z brejku prostřelil Malíka Heineman. "Chtěli jsme udělat vše pro to, abychom vyrovnali na 2:2. Bohužel se nám nepodařilo vyhrát buly. Jsou to situace, které se občas stanou," řekl kouč Mlejnek.

Švédové následně získali klid na hokejky a v 37. minutě přidali čtvrtý gól. Opět po odrazu puku od zadního mantinelu skóroval pohotový Niederbach. A mohlo být hůř, Malík si však poradil s Wikströmovou šancí.

Švédové, kteří v závěrečné přípravě před MS neodehráli kvůli prodloužené karanténě žádné utkání, dál kontrolovali hru a při Svozilově vyloučení přidali další gól. Holtzova střela ještě skončila na tyči, Söderblom ale předvedl efektní zakončení a nedal Malíkovi šanci.

"Branky inkasované v oslabení byly až na jeden případ z předbrankového prostoru, na který se musíme lépe zaměřit. Nemyslím si, že by nás něčím překvapili, spíše tam sehrála roli dovednost hráčů," řekl Mlejnek na adresu tří inkasovaných gólů v oslabení.

Ani to nebylo vše, Seveřané přidali ještě dvě branky, v závěru navíc nevyužili přesilovku pět na tři. Česká reprezentace tak se Švédskem prohrála na juniorském MS pojedenácté v řadě.

"I za stavu 4:1 po druhé třetině jsme věřili, že se zápasem můžeme něco udělat. Vždy musíte jít na led s tím, že věříte, že to otočíte. Bez víry by hokej hrát nešel. Teď na to ale musíme zapomenout a připravit se na další zápas proti Rusku, který nás čeká již zítra," řekl útočník Filip Koffer.

Česká republika - Švédsko 1:7 (1:1, 0:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 11. Myšák (Pytlík, Teplý) - 11. Costmar (Söderström, Hedström), 30. Sundsvik (Holmström, Broberg), 32. Heineman (Broberg, Björnfot), 37. Niederbach (Broberg, Söderblom), 45. Söderblom (Raymond, Söderström), 53. Bjerselius (Björnfot, Nybeck), 58. Gunler (Söderström, Holmström). Rozhodčí: Campbell, Labonte - Deschamps, Wyonzek (všichni Kan.). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

ČR: Malík - Krutil, Kučeřík, Haš, Svozil, Jiříček, Klikorka, Suhrada - Lang, Myšák, Teplý - Mužík, Pytlík, F. Přikryl - D. Vitouch, Gut, P. Novák - Rychlovský, A. Najman, Koffer, od 41. navíc M. Beránek. Trenér: Karel Mlejnek.

Švédsko: Alnefelt - Broberg, Björnfot, Söderström, Johansson, Hedström, Brännstam, Andrae - Sundsvik, Raymond, Holtz - Costmar, Holmström, Gunler - Heineman, Niederbach, Söderblom - Nybeck, Olausson, Wikström - Bjerselius. Trenér: Joel Rönnmark.