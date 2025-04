Hokejovou reprezentaci čekají testy se Slováky, ve čtvrtek bude chytat Kořenář

23. 4. 2025 – 15:18 | Sport | Alexej Chundryl

S Josefem Kořenářem v brance nastoupí čeští hokejisté ve čtvrtek v Ostravě-Porubě v prvním ze dvou přípravných utkání před mistrovstvím světa proti Slovensku.

Světoví šampioni se utkají s bývalým federálním partnerem od 17:30. V pátek se uskuteční v RT Torax Areně odveta od 16:30 a tím skončí pro svěřence trenéra Radima Rulíka série šesti testů. Příští týden v Brně přijde na řadu turnajová generálka na Českých hrách proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku v posledním čtvrtém dílu Euro Hockey Tour.

"Co se týče gólmanů, máme určitý plán. Zítra to vychází na Pepu Kořenáře. Pak uvidíme, ale zase se prostřídají," řekl novinářům po dnešním tréninku asistent trenéra Jiří Kalous. Kořenář se zařadil do týmu v tomto týdnu po vyřazení Sparty v semifinále play off s Kometou Brno. Třinecký Ondřej Kacetl už chytal dva zápasy a litvínovský Šimon Zajíček jeden.

Do tréninku se dnes dopoledne zapojil už i obránce Tomáš Kundrátek, který v pondělí večer chyběl kvůli lehčí viróze. "Už se cítí dobře. Byla to asi nějaká jednodenní nevolnost. Celý trénink šel v plném tempu, takže v pořádku," podotkl Kalous. Kundrátek nastoupí hned ve čtvrtek.

Vedle Kořenáře se představí dalších osm hráčů, kteří doplnili kádr pro kemp v Ostravě-Porubě. Ze Sparty jsou to také beci Michal Kempný s Jakubem Krejčíkem a útočníci Pavel Kousal, Filip Chlapík a Michael Špaček, z Hradce Králové nováček Kevin Klíma a z Davos Matěj Stránský a Filip Zadina.

První test čeká také Michala Kovařčíka z Kärpätu Oulu, který před prvními duely s Německem opustil kádr kvůli zdravotním potížím a teď se vrátil. "Domluva s trenérem byla taková, že radši dám ještě kotníku odpočinout, doléčím to, pocvičím, zpevním a pak se vrátím. Sezonu jsem končil před měsícem a byl jsem čtyři týdny zavřený jen v posilovně. Jsem rád, že to nebylo pro nic za nic. Jsem za důvěru moc rád," prohlásil Kovařčík.

Mimo hru zůstane ve čtvrtek formace složená z beků Jakuba Galvase, Tomáše Cibulky a útočníků Kristiana Reichela, Petra Kodýtka a Ondřeje Kovařčíka.

Český tým má za sebou výhry nad Německem 7:0 a 1:0 a nad Rakouskem 4:0. V odvetě v Linci v sobotu podlehl 3:4 v prodloužení. "Drilujeme systémové věci a chceme se posouvat dál v tom, abychom odstraňovali chyby a eliminovali je co nejvíc. Věříme, že zase posuneme dopředu," podotkl Kalous.

Pokračuje boj o místo v nominaci na MS v Herningu a Stockholmu, kde budou Češi obhajovat zlato z Prahy. "Samozřejmě bude nepříjemné, když budeme muset někoho vyndat z té sestavy, protože další hráči jsou ještě v hledáčku. Je vidět, že všichni chtějí reprezentovat a zúčastnit se mistrovství světa. Dávají tomu všechno i v přípravě, což je vynikající," řekl kouč.

Z NHL dosud přislíbili účast brankáři Karel Vejmelka z Utahu, Daniel Vladař z Calgary a obránce Filip Hronek z Vancouveru. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr ale zatím nechce být konkrétní. "Mění se to každým dnem. Jména úplně prozrazovat nebudu. Nechceme narušovat přípravu, ale jsme připraveni po pátečním zápase oznámit, jak situace vypadá,“ uvedl Šlégr.

Se Slovenskem se Češi utkali ve stejné fázi přípravy i loni a zvítězili 4:2 a 4:1. Ve vzájemných duelech drží pětizápasovou vítěznou sérii. Naposledy neuspěli 21. dubna 2022 v přípravě ve Spišské Nové Vsi po výsledku 1:3.

"Budou to dva těžké zápasy. Slováci mají kvalitní hráče, kvalitní mančaft. S nimi je to vždycky takové pestřejší, ale určitě se budeme soustředit sami na sebe, abychom zápas od zápasu zlepšovali svou hru a dělali věci, na kterých si budeme zakládat," uvedl Kempný.

Derby má podle něj stále náboj. "Proti Slovákům hraju rád, ale je to jedno, proti komu hrajeme. Určitě se na to těšíme všichni," dodal mistr světa z Prahy a vítěz Stanleyova poháru s Washingtonem z roku 2018, který v dorostu a juniorce působil ve slovenské Skalici.

Předpokládaná sestava ČR: Kořenář - Marian Adámek, Krejčík, Košťálek, Kempný, Kundrátek, Ticháček, Kučeřík, Pyrochta - M. Stránský, Černoch, O. Beránek - P. Kousal, M. Špaček, Zadina - Chlapík, M. Kovařčík, D. Voženílek - Kurovský, Kevin Klíma, Lenc.