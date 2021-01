Hokejový šampionát se v Minsku hrát nebude

Letošní hokejové mistrovství světa se v Bělorusku kvůli obavám o bezpečnost účastníků turnaje hrát nebude. Rozhodla o tom Rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF). O novém spolupořadateli s Lotyšskem bude jednat, jako další hostitelé se nabízejí Dánsko a Slovensko. Ve hře je ale i možnost, že se šampionát odehraje na jednom místě, i s ohledem na pandemii koronaviru.

"Je politováníhodné, že musíme zrušit společné pořadatelství Minsku a Rigy. Snažili jsme se zasadit o to, aby mistrovství světa posloužilo jako nástroj usmíření, který by pomohl uklidnit společensko-politické problémy, které v Bělorusku nyní mají, a najít tak pozitivní cestu vpřed," uvedl na webu IIHF prezident hokejové federace René Fasel.

Minsk měl hostit společně s Rigou MS od 21. května do 6. června. Po loňském znovuzvolení Alexandra Lukašenka do prezidentské funkce ve volbách, jež opozice jeho autokratického režimu označuje za zmanipulované, v zemi vypukly masové protesty. Nepokoje přetrvávají dodnes a IIHF čelila dlouhodobě tlaku, aby běloruské metropoli šampionát odebrala. O víkendu dokonce hlavní sponzor šampionátu Škoda Auto oznámil, že nebude turnaj podporovat, pokud bude spolupořadatelem Bělorusko.

Lukašenko je označován za posledního evropského diktátora. Kvůli dění v zemi ho Mezinárodní olympijský výbor v prosinci suspendoval stejně jako šéfa národního hokejového svazu Dmitrije Baskova. Ten je podezřelý, že se zúčastnil násilného útoku na aktivistu Romana Bondarenka, který později zraněním hlavy podlehl.

"Rada se domnívá, že světový šampionát by neměl být jakoukoliv stranou a žádným způsobem využíván k politické propagaci. Uznala proto, že pořádání akce v Minsku by nebylo vhodné za situace, kdy by bylo třeba řešit ještě větší problémy spojené s bezpečností týmů, diváků či funkcionářů," prohlásil Fasel.

"Vzhledem k vývoji situace se takové rozhodnutí dalo očekávat," uvedl šéf Českého hokeje Tomáš Král. "Je dobře, že k němu vedení IIHF přistoupilo a ukončilo diskuze. Co nejdříve by mělo být přijato i rozhodnutí o nové podobě šampionátu, protože jak federaci, tak pořadatele čeká při jeho přípravě za stávajících podmínek a omezení spousta práce," doplnil Král.

Oficiální krok, který připravil Bělorusko o MS, se očekával i vzhledem k vyjádření Fasela z minulého týdne, kdy navštívil Minsk. "IIHF má velké obavy o schopnost Minsku zorganizovat turnaj bezpečně z koronavirového hlediska, probíhá vyšetřování prezidenta Běloruské hokejové asociace a v zemi vládne neklid, jenž výrazně ovlivňuje přípravy na turnaj a vzbuzuje oprávněné znepokojení týmů, fanoušků a vládních představitelů," uvedl Fasel. Do Minsku se měl turnaj vrátit po sedmi letech, tehdy hostil MS poprvé.

"Plně podporuji rozhodnutí IIHF o odebrání mistrovství světa v hokeji Bělorusku. Byl jsem v tomhle ohledu s Českým hokejem zajedno. Čtyři měsíce do startu je pro nového pořadatele dost šibeniční termín, ale jsem přesvědčen, že šampionát proběhne bez organizačních problémů," uvedl na twitteru předseda Národní sportovní agentury a bývalý reprezentační brankář Milan Hnilička.

Dalším postupem při organizaci šampionátu se Rada IIHF bude zabývat na svém nejbližším jednání.