Horníček vychytal v Evropské lize výhru Braze, Pavlenka remízu PAOK Soluň
25. 9. 2025 – 6:17 | Sport | Jasmína Krásná
Brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním kole ligové fáze Evropské ligy k výhře 1:0 nad Feyenoordem Rotterdam.
Gólman PAOK Soluň Jiří Pavlenka vychytal remízu 0:0 s Maccabi Tel Aviv. Obránce Adam Gabriel byl u výhry Midtjyllandu 2:0 nad Sturmem Štýrský Hradec a záložník Filip Kaloč u vítězství Ludogorce Razgrad 2:1 v Malmö.
Braga rozhodla až v 79. minutě, když skóroval Navarro. V závěru pak sice Larin dostal míč do sítě českého brankáře, ale gól kvůli ofsajdu neplatil, a tak si Horníček připsal hned na úvod základní fáze čisté konto.
Pavlenka jednou inkasoval, po kontrole u videa však gól neplatil. A protože český brankář předvedl dva vynikající zákroky a PAOK i své největší šance spálil, rozešel se s Maccabi bez branek.
Gabriel začal na lavičce náhradníků Midtjyllandu a na hřiště přišel v 69. minutě. Domácí vytěžili z chyb dánského gólmana Christensena v brance rakouského mistra. Na začátku zápasu si po rohu srazil míč do vlastní sítě a v závěru podcenil lehkou Diaovu hlavičku.
Také Kaloč usedl mezi náhradníky Ludogorce Razgrad a v Malmö nastoupil na hřišti jednoho ze soupeřů Plzně v 63. minutě. Jeho tým rozhodl dvěma góly do přestávky, domácí v závěru už jen korigovali výsledek.
Betis Sevilla v duelu týmů z užšího kruhu favoritů soutěže remizoval s Nottinghamem 2:2. AS Řím, který také bude hrát s Plzní, vstoupil do Evropské ligy výhrou 2:1 v Nice. Z dalších soupeřů Viktorie Freiburg porazil Basilej 2:1 a Fenerbahce Istanbul prohrálo v Záhřebu s Dinamem 1:3.
Ve zbývajícím dnešním zápase Crvena zvezda Bělehrad remizovala s Celticem Glasgow 1:1.