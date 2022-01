Incident hokejistů na letišti v Calgary bude mít možná ještě dohru

Hokejový svaz nebude prošetřovat události, které vedly k vyloučení českého a ruského týmu z letu na lince z Calgary do Frankfurtu po předčasném ukončení juniorského mistrovství světa kvůli koronaviru. Nic na tom nemění ani reakce Rusů, kteří se ohradili proti tvrzení, že na vině bylo pouze jejich chování. Česká výprava letěla nakonec o den později a do Česka se vrátila v neděli večer. Incident bude mít zřejmě ještě dohru, začala se jím zabývat IIHF.

„Okolnosti návratu budou zmíněny v hodnotící zprávě, vlastní šetření však nepřipravujeme. Nemáme důvod vedení výpravy nevěřit, jejich vyjádření potvrzuje i přístup letecké společnosti, která uhradila náklady spojené s posunutím návratu, ubytování, stravování i nové letenky,“ uvedl pro ČTK tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Český tým se po zrušení turnaje vydal na zpáteční cestu v pátek dopoledne tamního času z Edmontonu do Calgary. Zatímco hráči ze zámoří letěli každý po vlastní ose do svých klubů, evropská část týmu měla odletět společně v 17:45 spojem do Frankfurtu a pokračovat autobusem do Česka. Letadlo ale muselo být kvůli nepřístojnému chování vyklizeno a odletělo až o tři hodiny později, ale bez českého a ruského týmu.

Podle vedení české výpravy palubní personál označil za viníky situace mladé muže v šedivých mikinách. Ty měli mít - až na nápis „Czech Republic“ a „Russia“ - oba celky totožné. „Prakticky pouze z toho důvodu nás hodili do stejného pytle jako Rusy a řekli nám, že celá česká a ruská výprava už do letadla nesmí nastoupit,“ uvedl o víkendu manažer týmu Otakar Černý.

Při nástupu do letadla podle něj někteří členové ruské výpravy nedodržovali hygienická pravidla. „Roli v tom hrál zřejmě i alkohol. Jeden z členů ruského realizačního týmu dokonce kouřil v tunelu před vstupem do letadla. Někteří spolucestující si poté stěžovali na chování Rusů a posádka z toho důvodu nechala vyklidit celé letadlo,“ řekl Černý.

Rusové však přišli s jinou verzí. „Nemohu mluvit za český tým, ale vše velmi rychle popřeli a svalili na nás. Jejich verze je směšná,“ uvedl pro ruská média kouč Sergej Zubov, ačkoliv připustil, že ne vše bylo ze strany jeho mužstva v pořádku.

„Hlavní stížnost zněla v tom smyslu, že někteří hráči neměli správně nasazené roušky. V našem týmu však nebyl žádný alkohol. Všichni hráči se chovali normálně a dodržovali pravidla. Jen ne všichni kluci umějí anglicky, tak možná ne všemu zcela rozuměli,“ řekl Zubov. „Oficiální oblečení mají různá loga a nápisy, nelze si tak týmy splést. Pokud by chování Čechů bylo v pořádku, pustili by je zpět,“ prohlásil.

Právě Zubov byl údajně tím, kdo kouřil ještě těsně před nástupem do letadla. S odvoláním na své zdroje to potvrdil i ruský deník Sport-Express. Zubov údajně kouří již od svých 14 let. Několikrát se pokoušel se zlozvykem přestat, ale bez úspěchu. „Před odletem se Zubov rozhodl dát si pár šluků v rukávu na cestě do letadla. Incident nenechala ostraha letiště bez povšimnutí,“ napsal deník.

Bývalý vynikající obránce s úspěšnou kariérou v NHL to však popřel. „Už jsem na to odpovídal, tři roky nekouřím,“ uvedl Zubov.

Na stranu Čechů se však přiklonili další zúčastnění. „Co jsem slyšel, tak Rusové pili na palubě vlastní zásoby alkoholu. Ale neviděl jsem to,“ řekl serveru hokej.cz generální manažer finských juniorů Kimmo Oikarinen. „U českého týmu jsem si ničeho nepřístojného nevšiml. Vůbec. Mluvil jsem s Otakarem Černým jak v letadle, tak potom na letišti, a oba jsme byli zmatení z toho, co se děje. Domnívám se, že to pro český tým byla pouze nešťastná shoda okolností,“ dodal Oikarinen.

V podobném duchu se vyjádřil i manažer slovenské reprezentace do 20 let Tomáš Pšenka. „Neměli jsme pocit - a ani jsme neviděli - že by česká výprava nějakým způsobem porušovala pravidla přepravce a zavedená opatření,“ prohlásil Pšenka.

Záležitostí se začala zabývat Mezinárodní hokejová federace (IIHF) a shromažďuje další informace od příslušných úřadů. Případ má být poté předán etické radě IIHF. „Aby určila, zda jednání ruského národního týmu neporušilo etický kodex IIHF,“ uvedl pro CBC News mluvčí federace Adam Steiss. Po rozhodnutí etické komise má být kauza postoupena disciplinární komisi IIHF k vynesení případného trestu.

Češi, o nichž se Steiss vůbec nezmínil, se mezitím vrátili domů. „Obnovený let už proběhl bez problémů. Na letišti v Německu se s hráči i trenéry rozloučil Jakub Kos, jenž pokračoval linkovým letem do Finska. Zbytek výpravy dopravil autobus večer zpět do České republiky,“ uvedl tiskový mluvčí týmu Ondřej Kalát.

Ani pro českou stranu však celá věc zřejmě ještě nekončí. „Jednoznačně to nebyla naše chyba, že jsme byli vyloučeni z přepravy, ale omyl Air Canada, který vznikl kvůli ruské výpravě, což bude mít ještě nějaké další konsekvence a nějaké další právní kroky, které budeme podnikat,“ uvedl ještě z hotelu v Calgary manažer Černý.