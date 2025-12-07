Inter Milán porazil Como 4:0 a posunul se do čela neúplné ligové tabulky
7. 12. 2025 – 2:05 | Sport | Jasmína Krásná
Fotbalisté Interu Milán ve 14.kole doma porazili Como 4:0 a posunuli se do čela neúplné tabulky italské ligy. Hosté nebodovali teprve podruhé v sezoně a poprvé od druhého kola, kdy prohráli v Boloni 0:1.
V tabulce jsou svěřenci Cesca Fábregase šestí, o poslední pohárovou příčku je může v neděli připravit Juventus, pokud zvítězí na hřišti třetí Neapole.
Inter poslal v 11. minutě do vedení argentinský útočník Martínez, jenž se sedmým gólem v sezoně osamostatnil v čele tabulky ligových střelců. Výhru "Nerazzuri" ve druhém dějství ještě pojistili Thuram, Calhanoglu, který se prosadil pošesté v ročníku, a Carlos Augusto.
Svěřence Christiana Chivua může v čele pořadí vystřídat Neapol, pokud v neděli porazí Juventus. V pondělí bude mít možnost vrátit se do čela tabulky AC Milán, který se představí na hřišti FC Turín. Oba rivalové aktuálně ztrácejí na Inter dva body.
Verona porazila Bergamo 3:1 a dočkala se prvního vítězství v sezoně. Jediným týmem bez výhry zůstala Fiorentina. Hellas za premiérovým vítězstvím nasměroval alžírský obránce Belghali, který se prosadil ve druhém utkání za sebou, druhý gól přidal Giovane a ve druhém poločase ještě zvýšil Bernede. Atalanta už se zmohla jen na snížení zásluhou Scamaccy z penalty.
Bergamo prohrálo čtvrtý z posledních pěti ligových duelů a v tabulce figuruje na 12. místě. Verona je předposlední o tři body před Fiorentinou a s dvoubodovou ztrátou na záchranu.