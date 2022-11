Japonci zdolali Němce a postarali se o druhé překvapení fotbalového MS

Japonsko zdolalo dnešního soupeře poprvé v historii a postaralo se o druhé velké překvapení na úkor jednoho z favoritů turnaje. Už v úterý Saúdská Arábie zdolala 2:1 Argentinu. „Je to pro nás velké vítězství. Sledovali jsme i výhru Saúdské Arábie, asijské týmy na turnaji zatím dokazují svoji kvalitu,“ řekl novinářům japonský trenér Hadžime Morijasu.

Čtyřnásobní mistři světa Němci nezvládli vstup do turnaje stejně jako v roce 2018, kdy na úvod nestačili na Mexiko. Na šampionátu v Rusku nakonec nepostoupili ze skupiny. Ve druhém kole je v neděli čeká šlágr proti Španělům. Japonsko se utká s Kostarikou.

Německý tým na sebe strhl pozornost už před úvodním hvizdem, protože při týmové fotce si hráči zakryli ústa. Gesto bylo reakcí na zákaz ze strany FIFA, která nepovolila duhové kapitánské pásky na podporu kampaně proti diskriminaci.

Favorit od začátku zápasu dominoval, v první půli měl míč na kopačkách 72 procent hracího času a z tlaku vytěžil i vedoucí branku. Po půlhodině japonský gólman Gonda podrazil a následně ještě zalehl ve vápně Rauma a Gündogan z penalty s přehledem vstřelil 17. gól v národním týmu.

Po změně stran mohl po skvělé individuální akci zvýšit Musiala, po prokličkování obranou ale z ideální pozice přestřelil. Ještě větší šanci měl po hodině hry opět Gündogan, který trefil technickým obstřelem tyč. V 70. minutě navíc zazářil Gonda, jenž vychytal v krátkém sledu čtyři velké šance.

„Chtěli jsme hrát aktivně od začátku, ale Německo má velmi silný tým. Takže jsme museli nejprve hlavně bránit a na šance si počkat. Pomohla nám i změna rozestavení,“ poznamenal Morijasu.

Japonci postupně po několika střídáních ožili a právě noví hráči na hřišti obstarali vyrovnání. V 73. minutě ještě Neuer reflexivně zlikvidoval Asanovu tečovanou střelou, o chvíli později už ale vyrazil Minaminův křižný pokus jen k Doanovi a ten pohodlně zakončil do prázdné brány. Záložník Freiburgu dal čtvrtý gól v národním týmu.

Také druhou branku a obrat zařídil hráč z bundesligy. Útočník Bochumi Asano si zpracoval za obranou dlouhý Itakurův nákop, prodral se přes Schlotterbecka před bránu a z velkého úhlu ránou pod břevno prostřelil Neuera.

„Inkasovali jsme příliš laciné branky. Hlavně ten druhý gól, snadněji na šampionátu snad nikdy nikdo neskóroval. Jsme na mistrovství světa, tohle se nemůže stát,“ zlobil se Gündogan.

Asanova osmá reprezentační trefa znamenala srovnání vzájemné bilance obou týmů a teprve druhou německou porážku v 17. zápase pod vedením kouče Hansiho Flicka. „Je to obrovské zklamání. Zápasu jsme dominovali a zaslouženě jsme vedli, ale ze spousty šancí jsme nedokázali přidat druhý gól. Soupeř byl efektivnější, proto vyhrál,“ uvedl Flick.

Mistrovství světa ve fotbale v Kataru - skupina E (Dauhá, Chalífův mezinárodní):

Německo - Japonsko 1:2 (1:0)

Branky: 33. Gündogan z pen. - 75. Doan, 83. Asano. Rozhodčí: Barton - Morán (oba Salv.), Zeegelaar (Sur.) - Vigliano (video, Arg.). Diváci: 42 608.

Sestavy:

Německo: Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Gündogan (67. Goretzka), Kimmich - Gnabry (90. Moukoko), Müller (67. Hofmann), Musiala (79. Götze) - Havertz (79. Füllkrug). Trenér: Flick.

Japonsko: Gonda - Sakai (75. Minamino), Itakura, Jošida, Nagatomo (57. Mitoma) - Endo, Tanaka (71. Doan) - J. Ito, Kamada, Kubo (46. Tomijasu) - Maeda (57. Asano). Trenér: Morijasu.

Němečtí fotbalisté si na protest proti zákazu pásek zakryli při focení ústa

Němečtí fotbalisté si při společném focení před začátkem dnešního zápasu mistrovství světa s Japonskem demonstrativně zakryli ústa jako protest proti postoji FIFA k duhovým kapitánským páskám. Světová federace užití pásek s duhovým srdcem kampaně OneLove na podporu sexuálních menšin před startem turnaje týmům zakázala pod pohrůžkou udělení žlutých karet.

