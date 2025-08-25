Juventus vstoupil do italské ligy domácím vítězstvím 2:0 nad Parmou
25. 8. 2025 – 10:38 | Sport | Jasmína Krásná
Juventus Turín vstoupil do italské fotbalové ligy domácí výhrou 2:0 nad Parmou.
Rozhodl debutující kanadský útočník Jonathan David, pojistku přidal v závěru Dušan Vlahovič. Como doma zdolalo Lazio Řím 2:0, na obou brankách se podílel záložník Nico Paz a jeho tým zvítězil v úvodním ligovém utkání poprvé od roku 1951. Nováček z Pisy remizoval v Bergamu 1:1 a stejným výsledkem skončil i zápas Cagliari s Fiorentinou.
Pětadvacetiletý David, jenž do Turína zamířil v létě jako volný hráč po konci smlouvy v Lille, zlomil bezbrankový stav těsně před uplynutím hodiny hry. Juventus pak v 83. minutě přišel o vyloučeného Cambiasa, jenž při potyčce s protihráčem Lövikem neudržel nervy na uzdě a udeřil jej do hlavy. Závěr zápasu to nakonec neovlivnilo, neboť jen za pár okamžiků náhradník střelce prvního gólu Vlahovič zpečetil triumf "Staré dámy". Na obě branky turínského celku přihrál turecký reprezentant Yildiz.
Paz nejprve ve 47. minutě precizní průnikovou přihrávkou vybídl ke skórování Douvikase a sám pak 17 minut před koncem uzavřel skóre trefou z přímého kopu. Dvacetiletý Argentinec je odchovancem Realu Madrid, v jehož dresu čtyřikrát nastoupil v sezoně 2023/24, než loni v létě přestoupil na sever Itálie za šest milionů eur. V minulé sezoně zaznamenal šest branek a osm asistencí.
Pisa, jež se mezi italskou elitu vrátila po 34 letech, se v prvním poločase ujala vedení díky vlastnímu gólu Hiena. Krátce po startu druhého dějství vyrovnal Scamacca. Český mládežnický reprezentant a syn italské brankářské legendy Gianluigiho Buffona Louis zůstal mezi náhradníky Pisy.
Fiorentina se na Sardinii zásluhou Mandragory ujala vedení v 69. minutě, ale o dva body ji nakonec v závěrečném nastavení připravil přesnou hlavičkou obránce Luperto.