Komise chce méně zásahů videorozhodčího, instruktorem projektu bude Kovařík

Videorozhodčí (VAR) v Česku bude spadat přímo pod komisi rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Její místopředseda Libor Kovařík se stane instruktorem a koordinátorem projektu po Michalu Benešovi, který nebyl členem komise. Zástupci komise zároveň na setkání s novináři uvedli, že v jarní části sezony chtějí v zápasech méně zásahů videorozhodčího. Budou také na sudí apelovat, aby dostatečně nastavovali promarněný čas.

Předseda komise Radek Příhoda na konci podzimu připustil, že VAR v české lize nefunguje ideálně. Kritiku vyvolala nejednotnost posuzování stejných situací v různých zápasech i přehlédnutí některých zjevných pochybení hlavních sudích.

„VAR je společný projekt FAČR a LFA (Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže). Máme dva šéfy projektu, jedním je Tomáš Bárta za LFA a druhým Radek Příhoda za FAČR. Instruktorem byl Michal Beneš, kterého nahradí Libor Kovařík. Není to jen o personální výměně, ale také o změně systému. VAR bude přímo součástí komise rozhodčích. Myslím, že účinnost je z toho zjevná,“ řekl předseda FAČR Petr Fousek.

„Libor je vyškolený, byl v Madridu na školení. Takže v současné době může VAR řídit buď Libor Kovařík, nebo Michal Beneš. Dává nám smysl, aby VAR byl pod komisí, tak proto Libor,“ doplnil Příhoda, který vede komisi rok a půl.

Od jarní části sezony si slibuje lepší práci s videem a co nejméně intervencí do zápasů. V české lize přitom VAR zasahuje méně než v soutěžích UEFA, kde má průměr jednoho vstupu na dvě utkání. V tuzemsku je to jen 0,36 na zápas. České sudí na nedávném semináři na Kanárských ostrovech školil v oblasti videa šéf komise rozhodčích UEFA Roberto Rosetti.

„Stouplo jim číslo intervencí, budou chtít méně zásahů. To samé chceme my. Chceme odstranit křiklavé věci, které jsou jasné pro všechny. To když nám neuteče, tak myslím, že se to zklidní. Takovým krédem by mělo být minimum zásahů s maximálním efektem, aby VAR odstraňoval opravdu jen zjevné chyby. S rozhodčími jsme probírali spoustu videí, chceme se samozřejmě sjednotit,“ uvedl Příhoda.

Uvítal, že mezinárodní federace FIFA začne testovat novinku, podle níž by sudí museli verdikty po kontrole u videa vysvětlovat divákům na stadionu a u televizí. „My to podporujeme. Jsme rádi, že FIFA tento krok udělala. Bude to testované na turnajích, a pokud to povolí, byl bych pro, abychom byli mezi prvními asociacemi, které se touto cestou vydají,“ řekl Příhoda.

Především na začátku nedávného mistrovství světa rozhodčí nastavovali výrazně vyšší čas, než bývalo zvykem. „Budeme chtít, aby se v zápasech nastavoval kompletní promarněný čas. Průměr nastavení v české lize je přibližně čtyři minuty a dá se očekávat, že ten průměr se zvedne přibližně o dvě minuty,“ poznamenal Příhoda.

Žádné zásadní změny pravidel se pro jarní část nechystají, drobná úprava je pouze u posuzování ofsajdů po neúmyslné hře bránícího hráče. Blízko stále není zavedení takzvané kalibrované čáry pro posuzování ofsajdových situací.

„Jde o stránku technologickou a stránku finanční. Zabýváme se tím, jaká technologie by připadala v úvahu, na kolik by to český fotbal přišlo. Budeme se tomu věnovat i na jaře, zatím nemáme konkrétní výstup. Snahou nás všech je, abychom kalibrovanou čáru měli,“ uvedl Fousek.

Komise rozhodčích neplánuje pro jarní část využít při největších šlágrech zahraniční sudí, jako tomu bylo v minulé sezoně. Na listině pro profesionální sudí nenastaly žádné změny a figuruje na ní 27 hlavních rozhodčích. „Už na začátku sezony jsme si odsouhlasili, že chceme jít českou cestou. Minulý ročník jsme vyšli vstříc klubům. Pokud by přišel požadavek od klubů, je to otázka jednání, ale budeme se snažit držet českou cestu,“ dodal Příhoda.