Liga mistrů: Manchester United remizoval s Atléticem, Ajax s Benficou

Fotbalisté Manchesteru United remizovali v úvodním osmifinále Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid 1:1. Domácí dostal do vedení v 7. minutě Joao Félix, za „Rudé ďábly“ vyrovnal deset minut před koncem střídající Anthony Elanga a zaznamenal jubilejní 500. gól United v elitní evropské soutěži. Ve druhém utkání se Benfica Lisabon rozešla doma smírně s Ajaxem Amsterdam 2:2.

Úřadující španělský šampion z Madridu měl proti anglickému vicemistrovi povedený vstup do utkání a už v sedmé minutě se dostal do vedení. Na centr Lodiho z levé strany si naskočil hlavičkující Félix a s pomocí tyče nedal brankáři De Geovi šanci. Dvaadvacetiletý portugalský útočník se prosadil v tomto ročníku Ligy mistrů podruhé. Vedení domácích mohl zvýšit do přestávky ještě Vrsaljko, ale jeho hlavička po tečovaném centru skončila na břevně.

Hosté se ve druhé části vrhli za vyrovnáním, ale v koncentrované obraně Atlética se těžko prosazovali. Kouči Rangnickovi však vyšlo střídání a deset minut před koncem se trefil Elanga, který byl tou dobou na hřišti pět minut. Podle serveru Opta zaznamenal švédský útočník 500. gól United v Lize mistrů nebo Poháru mistrů evropských zemí.

Anglický tým mohl sice ještě o remízu přijít, ale Griezmann trefil tři minuty před koncem pouze břevno. Atlético doma v play off Ligy mistrů neprohrálo popatnácté za sebou.

V dresu Ajaxu nastoupil proti Benfice ke 43. zápasu v Lize mistrů obránce Blind, a překonal tak dosavadní klubový rekord Jariho Litmanena. Nizozemský mistr, který v základní skupině neztratil ani bod, otevřel skóre po čtvrt hodině hry. Po centru z pravé strany se prosadil nekompromisní ranou Tadič.

Benfica vyrovnala v 26. minutě. Střílený centr bývalého hráče Ajaxu Vertonghena si srazil do vlastní sítě hostující útočník Haller. Nejlepší střelec tohoto ročníku Ligy mistrů o tři minuty později své zaváhání napravil. Po rychlém přechodu do útoku dopravil míč pohotovou dorážkou za záda brankáře Vlachodimovse a jedenáctým gólem v tomto ročníku vrátil Ajax do vedení.

Kanonýr z Pobřeží slonoviny potřeboval k této metě jen sedm zápasů, což se předtím nikomu v soutěži nepovedlo. Vedle toho, že si Haller upevnil vedení v tabulce střelců o dvě branky před Lewandowským z Bayernu Mnichov, je i druhým hráčem Ajaxu v historii, který v jedné sezoně LM vstřelil 11 branek. Do té doby se to podařilo jen Ruudu Geelsovi v sezoně 1975/76.

Aktivní nizozemský tým se mohl v závěru první půle prosadit i potřetí, ale Álvares orazítkoval tyč a dorážející Haller tentokrát minul. Hosté nakonec o vítězství přišli. V 72. minutě se po rychlém protiútoku prosadil ruský útočník Jaremčuk, který skóroval po deseti minutách na hřišti. Platnost branky potvrdila i konzultace s videorozhodčím.

Ajax přišel o možnost stát se prvním týmem mimo pět elitních evropských lig, jenž by v LM zvítězil sedmkrát za sebou.