Lineker se po kritice vládní migrační politiky vrací k moderování pořadu na BBC

Stažení Linekera z vysílání BBC vyvolalo v Británii vlnu bouřlivých reakcí a narušilo víkendové vysílání.

Lineker tvrdě kritizoval připravovaný zákon, jehož cílem je zabránit migrantům přeplouvajícím Lamanšský průliv, aby ve Spojeném království požádali o azyl. Bývalý fotbalista v příspěvku odsoudil „krutou politiku zaměřenou na ty nejzranitelnější, a to jazykem, který se neliší od toho, který používalo Německo ve 30. letech 20. století“.

BBC poté oznámila, že Lineker nebude uvádět pořad Match of the Day (Zápas dne), který se vysílá v sobotu večer a ukazuje sestřihy zápasů anglické Premier League z daného dne, dokud s televizí neuzavře dohodu o tom, jak má používat sociální sítě. Stanice však byla nucena zrušit většinu ze svého víkendového sportovního programu poté, co v něm komentátoři, analytici a hráči Premier League odmítli vystoupit jako projev podpory Linekerovi.

Generální ředitel BBC Tim Davie dnes uvedl, že Lineker souhlasí s tím, že se bude řídit redakčními pokyny, dokud nebude dokončena revize pravidel pro sociální sítě.

Na podporu Linekerova návratu na obrazovky dokonce vznikla i petice, pod kterou už se podepsalo přes 212 000 lidí.

A final thought: however difficult the last few days have been, it simply doesn’t compare to having to flee your home from persecution or war to seek refuge in a land far away. It’s heartwarming to have seen the empathy towards their plight from so many of you. 3/4