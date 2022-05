Liverpool míří za pomstou. Proti stojí tým, který finále neprohrává

Real Madrid si zahraje své sedmé finále od vzniku Ligy mistrů v roce 1992. Neprohrál jediné. V tom letošním vyzve v Paříži Liverpool, se kterým se setkal i při své poslední finálové účasti. Prohra 1:3 měla tenkrát pro Angličany hořkou pachuť kvůli kontroverznímu zranění Mohameda Salaha. Dočkají se Reds letos vytoužené odvety, nebo je Bílý balet na cestě k senzačnímu triumfu?

Když italský kouč Carlo Ancelotti v létě loňského roku přebíral vedení Realu Madrid, mnozí nevěřícně kroutili hlavou. Poslední štace legendárního kouče nebyly vlastně nijak úspěšné a u kormidla Bílého baletu už Ancelotti jednou byl. Florentino Peréz měl ale opět šťastnou ruku. Don Carlo Madrid postavil zpět na nohy. Po sezóně pod vedením Zinedina Zidana, kdy los Blancos nevyhráli žádnou trofej, přitom Real neudělal žádné velké nákupy. Do týmu přišel mladý Eduardo Camavinga a všestranný obránce David Alaba. Naopak odešli stopeři Varane a legendární kapitán Sergio Ramos. Přesto se Real pod Ancelottim herně neuvěřitelně zlepšil. Věčně zamračený kouč, který málokdy dává na odiv své emoce, dovedl Madrid s předstihem k mistrovskému titulu v La Lize. Svůj podíl má na úspěchu jistě celý tým, ale neuvěřitelnou formu měl letos Karim Benzema. Francouzský střelec v této sezóně zaznamenal ve všech soutěžích čtyřicet tři gólů a čtrnáct asistencí. Skvěle mu také funguje spolupráce s rychlonohým křídelníkem Viniciusem Jr. Benzema letos s Realem oslavil zisk titulu, Superpoháru a vyhlíží k finále Ligy mistrů, které by ho při úspěchu posunulo na jasného favorita na Zlatý míč. Madrid přitom svou pouť do finále začal šokující prohrou ve skupině s Šeriffem Tiraspol. Ve vyřazovací části ale teprve královský klub ukázal svou sílu. Velkou výhodou bylo, že Španělé hráli všechny odvety na domácím stadionu. Právě v něm byla jejich hlavní síla. S hvězdným PSG na Santiago Bernabéu Real otočil nepříznivý vývoj za patnáct minut a s Chelsea odvrátil domácí pohromu až v prodloužení, které vystřelil deset minut před koncem Rodrygo. Stejný Brazilec řídil i neuvěřitelnou dvouminutovou otočku v nastavení proti Manchesteru City, kterou pak korunoval penaltou v prodloužení Benzema. Ještě v devadesáté minutě by si na postup Španělů vsadil jen úplný blázen, ale Real Madrid se prostě nevzdává.

Co se týče síly kádru je na tom Liverpool ještě o něco lépe. Sestava Reds v podstatě nemá slabinu. S příchodem Luise Díaze a díky stabilním výkonům Dioga Joty má Liverpool do útoku i více variant. Svěřenci Jürgena Kloppa za sebou mají neuvěřitelnou sezónu. V Premier League ztrácí na vedoucí City pouhý jeden bod, ve finále EFL Cupu porazili Chelsea, finále FA Cupu je čeká rovněž s Chelsea a finále Ligy mistrů si Reds zahrají také. To je maximální počet zápasů, který anglický tým v sezoně může zvládnout a Liverpool stále živí naděje na čtyři trofeje, což by byl naprosto unikátní milník. I proto jsou Angličané podle kurzů Fortuny ve finále s Realem favority. Pro Madrid ale hraje fakt, že už má titul v kapse a kromě finále ho v sezoně už nic nečeká. Liverpool bojuje ještě o tři trofeje a to může hrát roli ve zbývajících silách na konci sezóny. Pro tým Jürgena Kloppa jde o snové finále. I nejlepší střelec Premier League Mohamed Salah si v boji o ušatou trofej Real přál. Poslední finále se španělským gigantem musel opustit už v prvním poločase, protože ho zranil Sergio Ramos. Teď egyptský útočník sní o odplatě. Real Madrid je ale nejúspěšnější tým v historii soutěže a Salaha a spol. nečeká v Paříži vůbec nic lehkého.

Finále Ligy mistrů je na programu v sobotu 28. května od 21:00 na Stade de France.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.