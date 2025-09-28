Liverpool podlehl 1:2 na hřišti Crystal Palace a poprvé v sezoně ztratil
28. 9. 2025 – 6:24 | Sport | Jasmína Krásná
Liverpool v 6.kole anglické fotbalové ligy podlehl 1:2 na hřišti Crystal Palace a poprvé v sezoně ztratil body.
Domácí rozhodli v sedmé minutě nastaveného času, kdy se trefil střídající Eddie Nketiah. Crystal Palace na Liverpool vyzrál už podruhé v sezoně. V srpnovém Superpoháru uspěl po penaltovém rozstřelu.
Crystal Palace se dostal do vedení po devíti minutách, kdy se po standardní situaci ve vápně nejlépe orientoval Senegalec Sarr a střelou zblízka překonal gólmana Alissona. Obhájce titulu se zmohl na vyrovnání tři minuty před koncem, o které se postaral střídající Ital Chiesa, nakonec ale nebodoval.
Londýnský celek je posledním neporaženým týmem ligy a v tabulce se posunul na druhé místo za Liverpool. Ligová neporazitelnost Crystal Palace čítá v součtu s minulou sezonou už 12 zápasů.
Wolverhampton remizoval na hřišti Tottenhamu 1:1 a má první bod. Vítěznou radost "Vlkům" překazil ve čtvrté minutě nastavení Portugalec Palhinha přesnou ranou k tyči. Na vedoucím gólu Wolves měl podíl Ladislav Krejčí, jehož hlavičku pohotovým zákrokem vyrazil brankář Vicario pouze k přesně dorážejícímu Uruguayci Buenovi. Krejčí odehrál na postu stopera celý zápas. Český brankář Antonín Kinský zůstal na lavičce domácích.
Wolverhampton zůstává poslední. Tottenham se posunul na třetí místo o skóre před Sunderland a Bournemouth.
Manchester City si poradil jednoznačně 5:1 s Burnley. K vysokému vítězství svěřencům trenéra Pepa Guardioly pomohly dva vlastní góly francouzského stopera Estévea a dvě Haalandovy trefy v závěrečných minutách. Trefil se také Portugalec Nunes. Nováček Burnley počtvrté za sebou nevyhrálo.
Chelsea podlehla 1:3 Brightonu a potřetí za sebou na ligové scéně nezvítězila. "Blues" v zápase přišli o vedení a stejně jako při minulé porážce s Manchesterem United si zápas zkomplikovali červenou kartou. Brighton totiž po vyloučení stopera Chalobaha otočil v závěrečných 13 minutách skóre. O všechny góly se postarali střídající hráči. Dvakrát se trefil Welbeck a jednou De Cuyper.
Fotbalisté Brentfordu zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Dvěma góly se pod výhru domácích podepsal Brazilec Igor Thiago, který skóroval dvakrát v úvodních 20 minutách.
Ve 26. minutě snížil premiérovou brankou za "Red Devils" Slovinec Šeško, letní posila z Lipska. V závěrečné čtvrthodině mohl vyrovnat z penalty Fernandes, ale jeho úmysl vystihl gólman Kelleher. Vítězství Brentfordu v šesté minutě nastavení pečetil střídající Dán Jensen.
Manchester United nevyhrál v osmém ligovém zápase na hřišti soupeře po sobě, což se mu stalo po šesti letech.
Nottingham Forest podlehl doma 0:1 Sunderlandu a na výhru čeká už šest soutěžních zápasů. Pět z nich odehrál pod vedením nového kouče Angeho Postecogloua, který tým po odvolání trenéra Nuna zatím výsledkově nepozvedl. Zápas rozhodl paraguayský stoper Alderete, který skóroval poprvé v Premier League po letním přestupu z Getafe.