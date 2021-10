Mám morální nárok na zproštění viny, řekl Pelta ke kauze sportovních dotací

Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta dnes u soudu v případu údajných manipulací se sportovními dotacemi ve své závěrečné řeči zopakoval, že zásadně nesouhlasí s obžalobou, která ho viní ze čtyř různých trestných činů včetně podplacení a navedení ke zneužití pravomoci. Vinu u pražského městského soudu opět odmítli i zbylí obžalovaní.

Rozsudek v případu vynese soud buď 26. listopadu, nebo 16. prosince. Předsedkyně trestního senátu Lenka Cihlářová vyhlásila dva možné termíny vynesení rozsudku proto, že není jisté, zda se bude moci jedna ze členek senátu listopadového jednání zúčastnit.

„Stejně jako ostatní obžalovaní zásadně odmítám obžalobu vznesenou vůči mé osobě ve všech bodech,“ řekl Pelta soudu. Podotkl, že ho mrzí, že je veřejností vnímán jako nepřítel sportu. Dodal, že během svého působení v českém sportu peníze nechtěl jen pro fotbal a že by byl rád, aby lidé viděli, co všechno pro český sport udělal. „Myslím, že máme morální nárok na to, abychom byli zproštěni viny,“ uvedl Pelta.

Státní zástupce tvrdí, že Pelta se přes svou milenku, tehdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou, dostával v roce 2017 k zákulisním informacím o rozdílení dotací. Společně pak údajně proces rozdělování ovlivňovali ve prospěch nejen FAČR, ale také lidí, s nimiž se Peltovi vyplatilo udržovat dobré vztahy. Obžalobě kromě Pelty a Kratochvílové čelí i šéf České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta, exředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza a generální sekretář ČUS Jan Boháč. Obžalované jsou i obě zmíněné organizace.

Obžalobu dnes znovu odmítli i Kratochvílová s Břízou. „Před soudem bylo prokázáno, že jsem nikoho neinstruovala, ani jsem nikoho neovlivňovala,“ řekla bývalá náměstkyně ve svém závěrečném vyjádření. Státní zástupce podle ní ignoruje důkazy, které svědčí ve prospěch obžalovaných. Kratochvílová také zopakovala, že skutky popsané v obžalobě se buď nestaly, nebo nebyly trestnými činy. To, že nikoho neovlivňoval, zdůraznil i Boháč.

Bříza zase poukázal na chyby, které podle něj obžaloba obsahuje, a požádal soud, aby ho osvobodil. Tvrzení státního zástupce odmítl i Jansta, který na závěr poznamenal, že byl loni opětovně zvolen předsedou ČUS. „To svědčí o tom, že ta nebezpečnost pro společnost není tak vysoká, jak tvrdí státní zástupce,“ řekl.

Státní zástupce Ondřej Trčka v úterý navrhl, aby soud Kratochvílovou potrestal deseti lety vězení. Janstovi žalobce navrhl pět let, stejný trest chce pro Boháče. Pro Břízu chce žalobce šestiletý trest a pro Peltu devítiletý. Všem obžalovaným navrhl také peněžité tresty a zákazy činnosti.

Fotbalové asociaci Kratochvílová podle obžaloby na úkor dalších žadatelů o dotace zajistila navýšení státní podpory o 19,8 milionu korun, ČUS údajně dostala navíc 11,5 milionu korun. Náměstkyně s Peltou podle Trčky nezákonně ovlivnili rozdělení dalších nejméně 454 milionů ze státního rozpočtu, když se domluvili na tom, kterým dalším 21 konkrétním žadatelům ministerstvo poskytne dotace v programu „Podpora materiálně technické základny sportu“.