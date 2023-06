Manchester City může poprvé vyhrát Ligu mistrů, v istanbulském finále vyzve Inter Milán

V sobotním finále fotbalové Ligy mistrů se v Istanbulu utkají Manchester City a Inter Milán. Jasným favoritem je anglický tým, který bude usilovat o premiérový triumf v nejprestižnější klubové soutěži. Pokud svěřenci trenéra Pepa Guardioly uspějí, na závěr sezony zkompletují tzv. treble po výhrách v Premier League a Anglickém poháru. Zápas na stadionu Atatürk má výkop ve 21:00 našeho času.

Manchester City si zahraje finále Champions League teprve podruhé, před dvěma lety nečekaně podlehl jinému anglickému mužstvu Chelsea 0:1. Inter se do finále Ligu mistrů včetně dřívějšího Poháru mistrů evropských zemí dostal pošesté. Vyhrál třikrát v letech 1964, 1965 a 2010, neuspěl v letech 1967 a 1972.

Hráči City potřetí za sebou získali anglický titul, v sobotním finále FA Cupu zdolali městského rivala United 2:1 a cílí na třetí trofej v ročníku. Treble v historii vybojovalo sedm evropských klubů (Barcelona a Bayern dvakrát). Naposledy se to povedlo Interu Milán v roce 2010, o rok dříve to dokázal Guardiola ve své premiérové sezoně na lavičce Barcelony.

Španělský kouč dovedl Katalánce k nejcennější klubové trofeji ještě v roce 2011, poté se triumfu v Lize mistrů nedočkal s Bayernem Mnichov a zatím ani se City.

Inter, jenž na podzim ve skupině dvakrát porazil Viktorii Plzeň, už na konci května jedno finále zvládnul. V souboji o Italský pohár zdolal Fiorentinu po obratu 2:1. V sobotu však „Nerazzurri“ čeká mnohem těžší kalibr, jak přiznává i kouč Simone Inzaghi.

Pro třetí celek uplynulé sezony Serie A bude klíčem k úspěchu také zastavení Erlinga Haalanda. Fenomenální norský útočník za City nastřílel 52 soutěžních branek v 52 zápasech, s 12 trefami je nejlepším kanonýrem aktuálního ročníku Ligy mistrů.

„Bát se můžete vrahů, ne fotbalistů. Bylo by chybou mluvit o strachu. Není to Haaland versus Inter, je to Manchester City versus Inter. Necítíme strach, jenom správné napětí, ale hlavně radost. Už se nemohu dočkat, až budu na hřišti,“ prohlásil obránce milánského mužstva Alessandro Bastoni.

„City beze mě vyhráli všechno až na Ligu mistrů. Částečně i proto jsem v létě přišel. Zbývá poslední zápas, abychom se zapsali do historie. Vítězství ve finále Ligu mistrů je velký sen a udělám všechno pro to, aby se splnil,“ dodal dvaadvacetiletý Haaland, jenž v obou semifinále proti obhájci Realu Madrid vyšel střelecky naprázdno.