Manchester United hraje po letech o titul. Tým jednoho muže, kritizuje bývalý hráč

Dvě dekády skvělých úspěchů a pak osm let trápení. Po odchodu Alexe Fergusona z trenérské funkce v Manchesteru United se z nejslavnější fotbalové značky na světě stal klub potácející se v průměru. Teď Rudí ďáblové vypadají po letech zase k světu – především zásluhou jednoho šikovného hráče.

Dvacet let, třináct titulů. Tak vypadala zlatá éra Manchesteru United. Během působení slavného trenéra Alexe Fergusona bylo mužstvo Rudých ďáblů jasným vládcem anglické ligy – od prvního titulu v roce 1993 až po poslední o dvacet let později se jen výjimečně stalo, že by tým z Old Trafford někdo o ligový primát připravil.

Pak ale skotský kouč odešel do důchodu – a nastaly zlé časy. Od jeho konce na trenérské lavičce mužstvo Premier League dosud nevyhrálo. Čekat na titul osm let, na to nároční fanoušci v Manchesteru nejsou zvyklí. A co hůř, ani v jedné z odehraných sezon to zdaleka nevypadalo, že by tým o trofej mohl bojovat. Za celou tu dobu totiž po Novém roce, kdy už je odehrán relevantní počet zápasů, ani na jediný den nebyl v čele ligové tabulky.

To už se teď konečně změnilo. Po vydřené úterní výhře nad Burnley se tým Oleho Gunnara Solskjaera vytáhl na čelní příčku. Po osmi letech můžeme zcela vážně mluvit o tom, že United hrají o anglický titul. Co byla před deseti lety povinnost a každoroční formalita, nyní působí jako učiněný zázrak. A podle mnohých expertů by mohli na forhontu nějakou dobu vydržet. "Solskjaerův současný tým disponuje hned několika znaky typickými pro pozdější týmy Fergusona. Zejména ten, který v sezoně 2012/13 naposledy titul vyhrál," píše novinář serveru The Athletic Tom Worwille.

Jeden rozdíl se ale přece jen najde – zatímco Skotův celek měl hned několik výrazných osobností, které se na úspěchu podílely víceméně rovným dílem, současní United mají jasného a nepostradatelného tahouna. Bruno Fernandes přišel do týmu před rokem z Benficy Lisabon a okamžitě se stal základním stavebním kamenem mužstva. Zahraje-li dobře on, hrají dobře United. Trápí-li se, jsou Rudí ďáblové bezmocní.

"Jsou to schopnosti a přítomnost Bruna Fernandese, s čím stojí a padá Manchester United," myslí si bývalý zadák týmu Paul Parker. "Každý ho přirovnává ke Cantonovi. Ale tehdy si nikdo na Manchester nedíval jako na tým jednoho muže. Teď se fanoušci obávají, že Fernandes nebude k dispozici, protože jsou až příliš závislí na jediném hráči," vysvětluje někdejší hráč slavného klubu.

United si každopádně užívají ovací, na které už drahně let nebyli zvyklí. Zda to tak ale bude i za několik měsíců, je otázkou – která navíc až přehnaně závisí na zdraví a výkonnosti jednoho konkrétního středopolaře.