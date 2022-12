Myslel jsem, že už jsem zažil všechno, ale tohle bylo nové, řekl Becker po 231 dnech za mřížemi

S výhrůžkami násilím a nedostatkem jídla se musel vypořádat bývalý německý tenista Boris Becker během osmiměsíčního pobytu v britském vězení. Trojnásobný wimbledonský vítěz si měl původně odpykat dva a půl roku za maření insolvenčního řízení, ale minulý týden byl propuštěn na svobodu.

O své zkušenosti z vězení se Becker podělil v exkluzivním rozhovoru pro televizní stanici Sat 1, která za interview podle německých médií zaplatila půl milionu eur (12 milionů korun).

Pětapadesátiletý Becker přiznal, že po příjezdu do věznice ve Wandsworthu se obával útoků jiných vězňů. „Ty mraky filmů, které jsem kdy viděl, tomu moc nepomohly,“ řekl bývalý první hráč světa, který byl později přeložen do věznice Huntercombe. Výhrůžky skutečně přišly, ale pomohli mu tři zkušení spoluvězni, kteří se do věci vložili.

Za mřížemi výrazně zhubnul. „Poprvé v životě jsem poznal hlad,“ uvedl Becker, který se stal milionářem už jako náctiletý. Spokojit se musel převážně s rýží, bramborami a omáčkou. „‘Nedělní pečeni’ představovaly kuřecí paličky,“ řekl šestinásobný grandslamový šampion.

V listopadu se jeho parťákům podařilo k jeho narozeninám sehnat tři čokoládové dorty. „Takovou solidaritu jsem na svobodě nikdy nezažil,“ uvedl Becker. S kamarády z vězení podle svých slov chce zůstat v kontaktu.

Soud ho poslal za mříže kvůli zatajování majetku a nezákonnému převodu stovek tisíc eur, aby se vyhnul vyrovnání dluhů po vyhlášení bankrotu. „Samozřejmě jsem byl vinen. Mohlo to dopadnout mnohem hůř,“ prohlásil Becker, jenž byl uznán vinným ve čtyřech z 29 bodů obžaloby.

V posledních deseti letech žil v Anglii, odkud byl po svém propuštění deportován do Německa. V rodné vlasti ale nejspíš nezůstane. Kvůli soukromí uvažuje se svou partnerkou Lilian o přestěhování do Dubaje nebo Miami.